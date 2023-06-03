صفقة الزمالك المنتظرة| نجم الترجي التونسي يحسم موقفه من الانضمام للفريق

قرر محمد بن رمضان نجم فريق الترجي التونسي الرحيل عن الفريق خاصة في ظل امتلاكه عروضا عديدة للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الترجي التونسي

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خاص.. محمد بن رمضان لاعب الترجي الأولوية بالنسبة له في الرحيل إلى أوروبا في الموسم المقبل حال رحيله عن الترجي".

أحمد حسن

وأضاف أحمد حسن: "اللاعب يمتلك عرضين من الدوري المصري".

وكانت بعض الأنباء أشارت لرغبته الزمالك في ضم نجم الترجي التونسي لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.