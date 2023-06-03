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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفيشاوي بـ فيديو جديد : في طريقي للمدينة المنورة

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، فيديو من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “الانستجرام”، وعلق الفيشاوي عليه قائلًا: “في طريقي للمدينة المنورة”.

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قام الفنان أحمد الفيشاوي، والمنتج أيمن يوسف، بافتتاح فيلم رهبة مصنع الكراسي، ليلة الأربعاء 31 مايو، في المملكة العربية السعودية. 

وأقيم عرض خاص لفيلم أحمد الفيشاوي، الجديد رهبة مصنع الكراسي، بأحد سينمات المملكة العربية السعودية، بحضور المنتج أيمن يوسف. 

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افتتاح فيلم رهبة مصنع الكراسي في مصر 

وفي يوم 22 مايو الماضي، أقيم عرض خاص لفيلم رهبة مصنع الكراسي، للفنان أحمد الفيشاوي، في أحد سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

وشهد العرض الخاص لفيلم رهبة مصنع الكراسي، في مصر، حضور: (أحمد الفيشاوي، محمد القس، ثراء جبيل، نسرين أمين، أحمد رمزي، عبد الرحمن حسن، المنتج أيمن يوسف)، وآخرون.

إمبابة أجمل من باريس

وبدأت الشركة المنتجة للفيلم الترويج له من خلال أغنية قام بغنائها أحمد الفيشاوي مع المطرب الشعبي مسلم بعنوان إمبابة أجمل من باريس من كلمات وألحان مسلم نفسه.

وشهد تصوير الأغنية تنفيذ العديد من المشاهد الخطرة، حيث صور الفيشاوى ومسلم من فوق ارتفاع 50 مترا، وهما معلقان في الهواء بـ"واير"، وهو ما ستكشفه أحداث الكليب.

الأغنية تم طرحها على مواقع التواصل الإجتماعي كنوع من أنواع الترويج للفيلم قبل عرضه رسميا فى السينما 24 مايو الماضي.

 

تفاصيل فيلم رهبة

الفيلم يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن وعلى رأسهم أحمد الفيشاوي،نسرين أمين، سما إبراهيم، ثراء جبيل بيومي فؤاد، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بسمة بغدادي وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق.

 

احمد الفيشاوي الفنان أحمد الفيشاوى الإنستجرام السعودية فيلم رهبة

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