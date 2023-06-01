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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| نبوءة عرافة لـ منى زكي.. طليقة الفيشاوي مع مطرب مهرجانات جديد.. سيارة وفاء عامر مهشمة

أخبار الفن
أخبار الفن

نبوءة عرافة لـ منى زكي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها طليقة الفيشاوي مع مطرب مهرجانات جديد، سيارة وفاء عامر مهشمة، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

أحمد زكي نجمها المفضل.. منى زكي: مكنش عندي وقت أذاكر تحت الوصاية

حلت الفنانة منى زكي، ضيفة الاعلامي محمود سعد، على خشبة مسرح "Sold out” للحديث عن نجاح مسلسلها الاخير "تحت الوصاية".

وقالت منى زكي: "نعمة كبيرة من ربنا إني أشتغل الحاجة اللي بحبها، حيث أن هناك ناس كتير بتفضل وقت طويل عشان تعرف هي عايزة إيه  ولكن دا ميمنعش إن فيه ضغوطات في الحياة، فكلنا عندنا ضغوطات ومشاكل بس بنسب مختلفة".

 

أحمد الفيشاوي يفتتح فيلمه رهبة مصنع الكراسي في السعودية.. شاهد

قام الفنان أحمد الفيشاوي، والمنتج أيمن يوسف، بافتتاح فيلم رهبة مصنع الكراسي، ليلة أمس الأربعاء 31 مايو، في المملكة العربية السعودية.

 

حب كتير.. طليقة أحمد الفيشاوي مع مطرب مهرجانات جديد بعد عمر كمال

نشرت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها للمرة الأولى مع مطرب المهرجانات عنبة.

 

بعد تعرضها لـ حادث.. أول صور لـ سيارة وفاء عامر

نشرت الفنانة وفاء عامر، صورا عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها سياراتها المهشمة بعد تعرضها لحادث سير أمس الأربعاء 31 مايو.

 

منى زكي: أحمد زكي الأسطورة يليه محمد ممدوح تايسون

حلت الفنانة منى زكي، ضيفة على برنامج sold out، مع الإعلامي محمود سعد، للتحدث عن مسلسلها الأخير تحت الوصاية، ومشوارها الفني.

وقالت منى زكي، في اللقاء، إن الممثل المفضل لها هو النجم الراحل أحمد زكي، ويليه الفنان محمد ممدوح تايسون.

 

شافت الودع.. منى زكي تكشف نبوءة عرافة حدثت معها

حلت الفنانة منى زكي، ضيفة على برنامج sold out، مع الإعلامي محمود سعد، للتحدث عن مسلسلها الأخير تحت الوصاية، ومشوارها الفني.

وقالت منى زكي، إنها التقت بـ عرافة وهي في مقتبل العمر، حينما كانت تتجول على الشاطئ، لتكشف لها عن نبوءة حدثت لها بالفعل من خلال «قراءة الودع».

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