أخبار الفن| نبوءة عرافة لـ منى زكي.. طليقة الفيشاوي مع مطرب مهرجانات جديد.. سيارة وفاء عامر مهشمة

نبوءة عرافة لـ منى زكي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها طليقة الفيشاوي مع مطرب مهرجانات جديد، سيارة وفاء عامر مهشمة، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

حلت الفنانة منى زكي، ضيفة الاعلامي محمود سعد، على خشبة مسرح "Sold out” للحديث عن نجاح مسلسلها الاخير "تحت الوصاية".

وقالت منى زكي: "نعمة كبيرة من ربنا إني أشتغل الحاجة اللي بحبها، حيث أن هناك ناس كتير بتفضل وقت طويل عشان تعرف هي عايزة إيه ولكن دا ميمنعش إن فيه ضغوطات في الحياة، فكلنا عندنا ضغوطات ومشاكل بس بنسب مختلفة".

قام الفنان أحمد الفيشاوي، والمنتج أيمن يوسف، بافتتاح فيلم رهبة مصنع الكراسي، ليلة أمس الأربعاء 31 مايو، في المملكة العربية السعودية.

نشرت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها للمرة الأولى مع مطرب المهرجانات عنبة.

نشرت الفنانة وفاء عامر، صورا عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها سياراتها المهشمة بعد تعرضها لحادث سير أمس الأربعاء 31 مايو.

حلت الفنانة منى زكي، ضيفة على برنامج sold out، مع الإعلامي محمود سعد، للتحدث عن مسلسلها الأخير تحت الوصاية، ومشوارها الفني.

وقالت منى زكي، في اللقاء، إن الممثل المفضل لها هو النجم الراحل أحمد زكي، ويليه الفنان محمد ممدوح تايسون.

حلت الفنانة منى زكي، ضيفة على برنامج sold out، مع الإعلامي محمود سعد، للتحدث عن مسلسلها الأخير تحت الوصاية، ومشوارها الفني.

وقالت منى زكي، إنها التقت بـ عرافة وهي في مقتبل العمر، حينما كانت تتجول على الشاطئ، لتكشف لها عن نبوءة حدثت لها بالفعل من خلال «قراءة الودع».