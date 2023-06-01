شافت الودع.. منى زكي تكشف نبوءة عرافة حدثت معها

حلت الفنانة منى زكي، ضيفة على برنامج sold out، مع الإعلامي محمود سعد، للتحدث عن مسلسلها الأخير تحت الوصاية، ومشوارها الفني.

وقالت منى زكي، إنها التقت بـ عرافة وهي في مقتبل العمر، حينما كانت تتجول على الشاطئ، لتكشف لها عن نبوءة حدثت لها بالفعل من خلال «قراءة الودع».

وتابعت منى زكي، أن العرافة تنبأت لها بالشهرة الكبيرة، وإنجاب بنت ستسافر معها حول العالم، وبالفعل تحققت تلك النبوءة في حياتها.

حلقة منى زكي

وقالت منى زكي: "نعمة كبيرة من ربنا إني أشتغل الحاجة اللي بحبها، حيث أن هناك ناس كتير بتفضل وقت طويل عشان تعرف هي عايزة إيه ولكن دا ميمنعش إن فيه ضغوطات في الحياة، فكلنا عندنا ضغوطات ومشاكل بس بنسب مختلفة".

وتابعت: "إحنا دورنا كفنانين متمسكش في إحساس واحد، ومينفعش تظهر مضغوط طول الوقت، لأن في التصوير لازم تبقى حالة تانية بعيدة عن مشاكلك، وأن الفنان من الممكن أن ينزل إلى التصوير على الرغم من معاناته من حالة وفاة أو مشكلة كبيرة دون أن يظهر ذلك، موضحة: "احنا أحيانا بيبقى عندنا حالات وفاة وبننزل نشتغل، والمفروض منبينش دا للناس، مش مجرد شوية مشاكل أو ضغط، ومش بنعمل كدا عشان نمثل عليهم، ولكن شغلتنا لازم إنك تتغاضي عن نفسك وأنت فيك أي، وتدخل عوالم الشخصيات اللي بتمثلها، اللي عايشه بشكل تاني وبمشاعر مختلفة".

تحدثت الدكتورة تهاني جعفر والدة الفنانة منى زكي، وقالت: "دايمًا بخاف على منى، لأنها بنت طول عمرها كويسة جدًا وزوجة وأم شاطرة في كل حاجة".وتابعت: "مش بشوف غير مسلسلاتها، ودايما بتكلمني أول واحدة وبتسألني عن رأيي، ممكن أقولها برافو عليكي أو لأ".وعن أكتر شخصية قدمتها بمسلسل وأثرت فيها، فأوضحت: "لعبة نيوتن".وحول توقعها أن تكون نجمة مشهورة، فأضافت: "في مرة كنا على البحر وفيه واحدة بتشوف الودع ووقفت عشان أتفرج، وكنت لسه مخلفتهاش وقالتلي هتجيبي بنت وهتبقى مشهورة جدًا جدًا وهتلفي العالم انتي وهي وده حصل".

أكدت الفنانة منى زكي أنها تسمع جميع أنواع وأشكال الموسيقى قائلة: "بسمع كل حاجة من أول أم كلثوم لحد ويجز ومروان بابلو".

وعن نجومها المفضلين في الموسيقى حاليا، قالت: "كتير عمرو دياب ومحمد منير وأنغام وشيرين وحماقي كل دول أساتذة بحبهم".

وعن الممثلين أوضحت منى زكي أن نجمها المفضل هو الفنان أحمد زكي، وفي الفنانات أوضحت أن نجمتها المفضلة هي السندريلا سعاد حسني.

أكدت الفنانة منى زكي أن جميع نجمات زمن الفن الجميل يتمتعون بقدر هائل من الجمال قائلة: "كل نجومنا زمان قمرات.. ولما بشوف صور سعاد حسني ونادية لطفي وأفلامهم على الشاشة بقول ايه الجمال دا".

وأضافت منى زكي خلال لقائها مع الإعلامي محمود سعد في برنامج “sold out” قائلة: "احنا بنتدهور في الجمال ودا لأسباب كتيرة منها ظروف الحياة والضغط اللي بنمر بيه وظروف الحياة واختلافها بيقلل من الراحة النفسية فحتى جمالك الطبيعي بيتأثر .. ضغوطات الحياة علينا كلنا.. وكلنا بنهتم بعيالنا وبنحاول تكون حياتنا مستقرة دايما".

وقالت منى زكي: مكنش عندي وقت طويل أذاكر مشروع تحت الوصاية، لأني كنت بعمل مشروع تاني خالص وبحضرله وبيتطلب إني أكون راجل وكان مستوحى من قصة الحاجة صيصا ولكن مش قصتها".

وأضافت: هي ست مصرية بسيطة جدًا جوزها توفى وعندها أولاد وقررت عشان تعرف تشتغل شغلانة صعبة وهي في البناء من غير ما حد يضايقها ولا يعاكسها ولا يبصلها بصة أقل، قررت تلبس لبس رجالة وعاشت سنين وسط الناس من غير ما حد يعرف إنها ست، وسيادة الريس كرمها عشان يبين قد إيه إننا بنحترم قوة الست وأيا كانت الظروف اللي عايشة فيها.

وأردفت منى زكي: وكنا بنعمل ده وبندور على ماكيير من بره وأغير شكلي تمامًا وأبقى راجل وبتكلم مع المخرج محمد شاكر خضير".

وتابعت منى زكي: لما عرفنا إن روجينا ابتدت في المشروع من قبلنا قولنا لا عيب ولازم نغير وغيرنا فعلا وكانت نفس الحدوتة تقريبًا، ولكن مخليناش إنها راجل وخليناها زي ما هي، وبينا إن الست مش محتاجة تتخفى في حاجة عشان تبين قوتها.

وأشارت منى زكي خلال اللقاء أنها في بداية حياتها الفنية كانت لا تتفرج على أعمالها حتى لا تهتم بالعيوب فقط، وتشتت تركيزها، قائلة: "كنت زمان بتضايق لما أتفرج على نفسي عشان كنت بشوف عيوبي بس، وعيوب شكلي، فكان كل حاجة تشتت ذهني، دلوقتي بقيت بتفرج على نفسي بعد ما أخلص تصوير".