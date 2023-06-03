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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من نيروبي إلى كيب تاون .. روسيا تعيد تأكيد الشراكات مع دول أفريقيا

لافروف
لافروف

أنهى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف جولته الأفريقية - زار كبير الدبلوماسيين أربع دول: كينيا وبوروندي وموزمبيق وجنوب إفريقيا.

وبينما تستعد روسيا وكينيا للاحتفال بالذكرى الستين لعلاقاتهما الدبلوماسية، تكتسب التجارة والاستثمار الثنائي زخمًا جديدًا.

وفي 29 مايو، وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى نيروبي للقاء كبار المسؤولين الحكوميين ، مما أعطى الضوء الأخضر لإنشاء لجنة للتعاون بين روسيا وكينيا ستبدأ العمل بحلول نهاية هذا العام.

أعلن وزير الخارجية الروسي خلال الرحلة عن تسليم أسمدة روسية مركزة مجانية إلى كينيا. وقال لافروف للصحفيين 'بعد معالجته سيكون له قيمة هائلة للاحتياجات الزراعية لهذا البلد الأفريقي.'

يتم استخدام أكثر من 35 ألف طن من المنتجات المركزة التي يتم تفريغها في ميناء نيروبي لإنتاج أكثر من 100 ألف طن من الأسمدة الجاهزة محليًا.

في 30 مايو، وصل الوفد الروسي إلى مطار بوجومبورا الصغير في بوروندي - العاصمة الاقتصادية للأمة الواقعة على ضفاف بحيرة تنجانيقا - ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم. التقى الضيوف بعازفي الطبول المحليين والراقصين الذين يرتدون أزياء تقليدية ملونة.

وإلى جانب فخرهم بتراثهم ، يبدو أن السكان المحليين لديهم اهتمام حقيقي بالثقافة الروسية ، حيث أنشأت بوروندي مؤخرًا مركزًا للغة الروسية.

بالنسبة لكبير الدبلوماسيين الروس، كانت هذه أول زيارة لبوروندي ، لكنه أحضر معه بعض العروض الجادة للتعاون في مجالات الطاقة والتجارة والتعليم.

بعد وقت قصير من استقباله باللغة الروسية من قبل الرئيس البوروندي إيفاريست نداييشيمي ، أخبر لافروف سبوتنيك أن موسكو ستساعد الدولة الواقعة في شرق إفريقيا على تطوير صناعة نووية ، وأن البلدين قد توصلا إلى خارطة طريق لتحقيق ذلك.

وقال كبير الدبلوماسيين الروس: 'كما اتفقنا مع رئيس بوروندي اليوم ، سنأخذ احتياجات بوروندي بعين الاعتبار كأحد أولوياتنا'.

في نوفمبر 2022 ، وقعت روساتوم وبوروندي خارطة طريق للحوار حول الطاقة النووية. 

وقال وزير الطاقة البوروندي إبراهيم أويزي عقب التوقيع إن بوروندي تريد بناء محطات للطاقة النووية بمساعدة روسيا في المستقبل.

وعقد الاجتماع في بوروندي وسط ضغوط غربية بارزة على جنوب الكرة الأرضية لقطع العلاقات مع موسكو بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. ومع ذلك ، فقد رفضت الدولة الأفريقية الإذعان لرأسها لهذا المطلب.

قال وزير خارجية بوروندي ألبرت شينجيرو: 'نحن دولة ذات سيادة ، لذلك نحن أحرار في اختيار شركائنا ، مع مراعاة مصالح شعبنا'.

وصل الوفد الروسي مساء الثلاثاء إلى عاصمة موزمبيق. تضمن جدول لافروف في مابوتو محادثات مع رئيس البلاد وكبار الدبلوماسيين ومسؤولين حكوميين آخرين.

في القرن العشرين ، تمتعت موزمبيق بعلاقات وثيقة مع الاتحاد السوفيتي ، والآن تريد موسكو توسيع التعاون في مجال الطاقة وإنتاج السيارات.

وتناقش فرص إشراك رواد الأعمال لدينا في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة في موزامبيق في وقال لافروف عقب اجتماعه مع نظيره الموزمبيقي '.
 

وتشمل خطط موسكو الأخرى مضاعفة حصص الطلاب من موزمبيق الذين يدرسون في الكليات الروسية ، بالإضافة إلى توسيع التعاون على المستوى الدولي ، حيث تشترك الدولتان في أرضية مشتركة بشأن غالبية بنود جدول أعمال الأمم المتحدة.
 

وكانت كيب تاون المحطة الأخيرة في الجولة الأفريقية للوفد الروسي. وصل لافروف لحضور الاجتماع الوزاري لدول البريكس وكذلك التحدث مع 'أصدقاء البريكس' - كبار الدبلوماسيين من أكثر من اثنتي عشرة دولة على استعداد للانضمام إلى المنظمة.

تضمنت الأجندة القبول المحتمل للمملكة العربية السعودية كعضو جديد في النادي ، الذي يضم حاليًا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ، بالإضافة إلى قضايا مالية ، مثل التجارة بالعملات الوطنية بين أعضاء البريكس.

مع إبداء العديد من الدول اهتمامًا بالانضمام إلى مجموعة البريكس ، بما في ذلك بعض الدول الأفريقية ، يبدو أن المنظمة ، التي تمثل بالفعل 42٪ من سكان العالم وتحتل 26٪ من أراضي الكوكب ، لديها الكثير من إمكانات النمو.

ومن المقرر أن يجتمع قادة البريكس في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا في وقت لاحق من هذا العام في أبريل.

الخارجية الروسي سيرجي لافروف كينيا جنوب افريقيا

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