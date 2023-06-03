هل تأثرت السعودية بهزات خليج عدن.. المساحة الجيولوجية توضح

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت 3 هزات أرضية رئيسية بشرق خليج عدن صباح وعصر اليوم السبت.

وقال المتحدث الرسمي باسمها طارق أبا الخيل، في بيان صادر اليوم السبت، أن أقصى قدر زلزالي كان في تمام الساعة 10:17:48 صباحاً بقوة زلزالية بلغت 5.8 درجات على مقياس ريختر.

وأكد أن السعودية لم تتأثر بهذه الهزة الأرضية، نظرًا لبعد المسافة الكبير ما بين موقع الهزة الأرضية والحدود السعودية الجنوبية.

وأشار طارق أبا الخيل إلى أن سبب حدوث هذه الهزة يرجع إلى الحركة على فالق أوينز الواقع بالمحيط الهندي، والذي يمثل الحد الجنوبي والجنوب الشرقي للصفيحة العربية، موضحًا أن هذا الفالق يعد نشطًا زلزاليًا، حيث تم رصد نشاط زلزالي عليه سابقًا.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أنه تم رصد عدد 4 هزات ارتدادية تابعة لهذه الهزة الرئيسية وبقدر زلزالي أقل.

وكان مركز رصد الزلازل التابع لجامعة السلطان قابوس أعلن في وقت سابق، وقوع هزة أرضية كبيرة بقوة 6.1 بخليج عدن في تمام الساعة 11 و17 دقيقة ، حيث يبعد مركز هذا الزلزال 802 كم عن جنوب غرب مدينة صلالة العمانية.