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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بـ مقطع فيديو | نزار الفارس يثبت خطوبته لـ حورية فرغلي

نزار الفارس وحورية
نزار الفارس وحورية فرغلى

أثبت مقطع فيديو من حلقة برنامج  الإعلامي العراقي "نزار الفارس" المقدمة عبر قناة دجلة، حقيقة خطبته  للفنانة حورية فرغلي عبر البرنامج، وموافقتها على تلك الخطبة.

ويوضح الفيديو، الإعلامي “نزار الفارس” يتقدم لخطبة الفنانة حورية فرغلي وتوافق على هذه الخطبة، قائلة " لازم نلبس الدبل عشان نبقى مخطوبين قدام الناس ومحدش يقول حاجة"، ليوفق نزار على هذا الأمر.

وقال نزار الفارس خلال لقائه التلفزيوني لحورية فرغلي، إنه يتشرف بخطبتها وهذا الأمر شرف كبير له، لترد حورية بأنها تتشرف هي الأخرى بهذا الأمر، وأنهما لابد أن يتعرفا على بعضهما بشكل جيد خلال فترة الخطوبة.

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خاص| الإعلامي نزار الفارس يكذب حورية فرغلي: الحلقة هتكشف الحقيقة كلها.. فيديو

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نزار الفارس يكشف مفاجأت مثيرة عن أزمة شائعة خطوبته من حورية فرغلى

وقالت حورية ضاحكة  لـ “نزار الفارس”، خلال حوارهما التليفزيوني " لازم نعرف بعض كويس يا إما تقتلني يا إما أقتلك"، ليرد نزار أنه موافق على طلبها وأنه ينتظر الجلوس معها بعد اللقاء.

فيما طلب نزار الفارس من حورية فرغلى، ان يؤدي رقصة على أنغام ماجد المهندس للاحتفال بخطبتهما أمام كاميرات البرنامج، لتوافق حورية على هذه الرقصة وتقوم بتأديتها مع نزار الفارس.

 

 

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