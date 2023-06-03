التعبئة والإحصاء: وصلنا 105 ملايين نسمة والتعداد تزايد 1% خلال 8 أشهر

‏قال عبد الحميد شرف مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز المركزي للتعبئة يهتم بتوفير المؤشرات بصفة عامة في كل المجالات ومن ضمنها القضية السكانية.

وتابع عبد الحميد شرف خلال مداخلة هاتفية له فير برنامج "حضرة المواطن"، تقديم الإعلامي "سيد علي"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه يتم رصد ومتابعة المواليد والوفيات بالتنسيق مع وزارة التخطيط وزارة الصحة، والسعة السكنية موجودة حتى تلفت نظر المواطنين إلى الزيادة السكانية و آثارها ونحن قد وصلنا اليوم السبت إلى حوالي 105 مليون مواطن والجميع يعرف أثار الزيادة السكانية على المجتمع وبالطبع هناك علاقة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي.

مليون نسمة خلال 8 أشهر فقط

وأضاف أنه يجب على الأقل وسط هذه الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم أن يكون النمو الاقتصادي أربعة أضعاف النمو سكاني والتعداد السكاني تزايد خلال 8 أشهر فقط مليون نسمة ويجب أن يكون هناك وعي من المواطنين ووعي من الإعلام ، والدولة تقوم بدورها حتى في الحوار الوطني لاحظنا أن هناك جزء كبير للقضية السكانية.