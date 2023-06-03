القبض على شخص عرض بيع أسلحة بيضاء على تيك توك

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية على موقع "تيك توك" يتضمن مقاطع فيديو لصاحب الحساب يقوم بالترويج لبيع عدد من الأسلحة البيضاء.

بالفحص تم تحديد مستخدم الحساب المُشار إليه وتبين أنه (طالب - مقيم بالدقهلية). أمكن ضبطه وعُثر بحوزته على (هاتف محمول "بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).

وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بقصد النصب والإحتيال على المواطنين وتحقيق مكاسب مالية، كما تبين وجود تحويلات مالية بالمحفظة الإلكترونية المرتبطة بهاتفه المحمول تؤكد نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.