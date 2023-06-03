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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يكشف تفاصيل عدم تنفيذ حكم قضائي لصالح شخص بالدقهلية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره  على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق يتضمن إلتماس صاحبة الحساب تنفيذ حكم قضائى صادر لصالحها ضد (أحد الأشخاص ، شقيقه - مُقيمان بمحافظة الدقهلية). 

بالفحص وبسؤال الشاكية قررت أنه صادر لصالح شقيقتها حكم قضائى ضد (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية) فى قضية "إستعراض قوة" ، والمقضى فيها بالحبس سنتين لكل منهم.

بالإستعلام من النيابة العامة أفادت قيام إثنين منهم بالمعارضة فى الحكم لجلسة 5/9/2023  ، وقيام الآخر بالمعارضة لجلسة 6/6/2023.

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