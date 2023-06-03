حريق يندلع في مطعم بمدينة الغردقة وقوات الحماية المدنية تسيطر على الوضع

نشب حريق مساء اليوم السبت في أحد المطاعم الموجودة في ميدان السقالة بوسط مدينة الغردقة، مما أدى إلى تدخل سريع من قبل قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده تم إجلاء المترددين والعاملين في المطعم لضمان سلامتهم.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، اندلع الحريق في المدخنة الخاصة بالمطعم.

عملت فرق الإطفاء على السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

تم إيقاف حركة المرور بالقرب من موقع الحريق لضمان سلامة المارة.

قامت قوات الحماية المدنية بالتعامل الفوري مع الحادث، حيث تم توجيه سيارات الإطفاء وفرق الإنقاذ إلى موقع الحريق. وبفضل الجهود المبذولة، تمت السيطرة على الحريق وإخماده بشكل كامل، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الحادث.

تم تحقيق السيطرة على الحريق بفضل التدخل السريع والاحترافي لفرق الحماية المدنية، حيث تمت مكافحة النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.

ومن المتوقع أن تستمر فرق الحماية المدنية في إجراء تحقيقات موسعة لتحديد أسباب اندلاع الحريق وتقييم الأضرار الناجمة عنه وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي حدوث مثل هذه الحوادث في المستقبل.