دعاء للزوجة المتوفاة.. كلمات الوفاء بين الزوجين حتى بعد الموت

دعاء للزوجة المتوفاة، هو صفة من الصفات الطيبة التي هي عنوان للعلاقة بين الحب الرجل وزوجته وللوفاء بينهما، فإذا حدث الوفاة يكون الدعاء هو الوفاء للزوجة بعد موتها، واذا مات ابن أدم انقطع عمله إلا من الدعوات الخالصة التي تدخل على قبره، وفي السطور القادمة نعرض أدعية المتوفي ودعاء للزوجة المتوفاة.

وفي دعاء للزوجة المتوفاة يقول الزوج اللهم املأ قبر زوجتي الحبيبة.. بالرحمة والنور والفسحة والسرور.. اللهم اجعل أخرتها أفضل من دنياها.. اللهم عوضها خيرًا عنا.. وصل اللهم على محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.

-اللهمَّ انقلها من ضيقِ اللحود، ومن مرتع الدود، إلى جناتك جنات الخلود، لا إله إلَّا انت يا بديع السماوات والأرض، تغمَّدها برحمتك يا أرحم الرَّاحمين، اللهمَّ إن كانت من المحسنين فزد في حسناتها، وإن كانت من المسيئين فتجاوز عن سيئاتها.

-اللهم إن زوجتي عندك.. اللهم ارحمها تحت الأرض.. واسترها يوم العرض.. ولا تخزها يوم البعث.. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سليم.

-اللهم ارحم زوجتي.. ووسع مدخلها.. ونور منزلها.. اللهم آنس وحشتها.. واجعل قبرها روضة من رياض الجنة.. ولا تجعله حفرة من حفر النار.

-اللهم ادخل زوجتي في جنة الفردوس.. وقل لها ” يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربكِ راضية مرضية.

-اللهم وسع قبر زوجتي.. اللهم اجعل قبرها فرحًا وسرورًا كما كانت تفرح قلبي وتسعدني في الدنيا.

-اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور.

دعاء للمتوفي

دعاء للمتوفي عند دفن الميت على الأهل أن ينتظروا بعد دفن المتوفي على باب قبره ويدعوا له قال رسول الله صل الله عليه وسلم، أنّه «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم، وعلى المسلم أن يحرص على تلاوة القرآن على روح المتوفي والدعاء له خاصة يوم الجمعة.



ومن الكلمات التي تقال في دعاء للمتوفي اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.



-اللّهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنتَ أعلم به مني، أنت المقدم وأنتَ المؤخر وأنتَ على كل شيٍء قدير.



- اللّهم ربَّ جبرائيل وميكائيل وربَّ إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبراللّهم كما أحسنت خَلقي فأحسن خُلُقي. اللّهم ثبتني واجعلني هادياً مهدياً أستغفر الله، وأتوب إليه مما يكره قولاً وفعلاً، وباطناً وظاهراً.



ويقال في دعاء للمتوفي أيضًا اللهم ألهمنا في أمرنا الصواب ويسر لنا في كل مسألة جواب، ونجنا من كل ألوان العذاب وبيض وجهنا يوم يشتد الحساب، وزين مجلسنا بخير الأصحاب واجعل دعائنا دعاء مستجاب، استغفر الله بعدد من ذكر وشكر، استغفر الله بعدد من صلى وكبر



- اللّهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين.



- اللهم إنّا نسألك الجنّة وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، وأكرمنا بمغفرتك وتفضّل علينا بعفوك يا عفوّ يا غفور يا ذا الفضل والإحسان.



- اللهم قِنا عذابك يوم تبعث عبادك، وارحمنا واغفر لنا وجازنا بفضلك وجودك ولا تجازنا بأعمالنا اللهم احفظ لنا أبناءنا وبناتنا واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم من الهداة المهتدين البارّة المتّقين.

- اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم أفسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة اللهم أعذه من عذاب القبر، وجفاء الأرض عن جنبيها.



-اللهم احشر زوجتي في زمرة الأنبياء والصالحين والشهداء، وأنعم عليها بالنظر إلى وجهك الكريم.. اللهم ارزقها الشرب من يد نبيك وحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدًا.



-اللَّهُمَّ اغفِر لحيِّنا وميِّتِنا وصغيرِنا وَكبيرِنا وذَكَرِنا وأنثانا وشاهدِنا وغائبِنا اللَّهُمَّ مَن أحييتَه منَّا فأحيِهِ علَى الإيمانِ ومَن تَوفَّيتَه مِنَّا فتوفَّهُ على الإسلامِ.

- اللهمَّ أطعمها من الجنَّة، واسقها من الجنَّة، وأرِها مكانها من الجنَّة، وقل لها ادخلي من أيِّ بابٍ تشائين، يا ربَّ العالمين ويستحب ان نقول في دعاء للمتوفي اللهمَّ اغفر لها، وارحمها، وعافها، واعفُ عنها، وأكرم نُزُلها، ووسِّع مُدخَلَها، واغسلها بالماء، والثلج، والبَرَد، ونقِّها من الخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ من الدّنَس.



- اللهمَّ أرجع نفسها إليك راضيةً، مرضيَّةً، وأدخلها في جنتك مع عبادك الصَّالحين. اللهمَّ إنها في ذمتك، وحبل جوارك، قِها من فتنة القبر، وعذاب النَّار، أنت أهل الوفاء فاغفر لها وارحمها، إنك أنت الغفور الرحيم.

-اللهم أنزله منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين، اللهم أنزله منازل الصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

-اللهم انقله من مواطن الدود، وضيق اللحود، إلى جنات الخلود اللهم ارحمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.



هل يجوز الدعاء للزوجة المتوفاة

هل يجوز الدعاء للزوجة المتوفاة أمر جائز شرعا ومستحب ولا ينسى الزوج زوجته وكل منهما عليه أن يحسن للأخر إذا توفى أحد منهما سواء كان ذلك بالدعاء أو الاستغفار أو الصدقة أو قضاء الدين والكثير من وجوه الخير ، وفكرة الدعاء للزوجة فيه الكثير من الكلمات التي حرصنا على أن نقدمها لقرائنا.

- اللهم اغفر ذنوب زوجتي.. وأنزل عليها الرحمة والسكينة في قبرها .. إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وتعفو عن من تشاء.

-اللهم ارزقها شفاعة حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجمعني بها في أعلى درجات الجنة.. وصل اللهم على محمد وعلى أله وصحبه

-اللهم أبدل زوجتي وقرة عيني دارًا خيرًا من دارها.. وأهلًا خيرًا من أهلها.. وادخلها يا الله الجنة من غير حساب.. اللهم اكفها شر عذاب النار وعذاب القبر وسوء المنقلب.

-يا رب لقد توفت زوجتي وأتت إليك.. فعاملها يا الله بما أنت أهله، وليس بما هي أهله.. اللهم جازها عن الإحسان إحسانًا.. وعن الذنب والإساءة عفوًا وغفرانًا.

-اللهم هوّن على زوجتي وشريكة عمري وحياتي سكرات الموت.. اللهم اجعل يومها الأول في القبر خير أيامها.. اللهم لا تجعلها حزينة أو وحيدة أو خائفة في قبرها.. اللهم اجعلها فرحة ومطمئنة.

-اللهم طهر زوجتي من الذنوب.. واغسلها بالماء والثلج والبرد.. ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.. اللهم اكفها شر فتنة القبر وشر عذاب القبر وارحمها واغفر لها

-اللهم اجعل زوجتي الحبيبة.. في بطن القبر مطمئنة.. وعند قيام الأشهاد آمنة.. وفي أعلى درجات جناتك سابقة.

- اللّهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.

-اللّهم إنّي أعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، فإن جار البادية يتحول. اللّهم إنّي أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً متقبلاًاللهم بحجم سمائك أرح قلوبنا، وأسعدنا سعادة لا تفنى.



-اللّهم ربَّ جبرائيل وميكائيل وربَّ إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر، اللّهم كما أحسنت خَلقي فأحسن خُلُقي. اللّهم ثبتني واجعلني هادياً مهدياً أستغفر الله، وأتوب إليه مما يكره قولاً وفعلاً، وباطناً وظاهراً.

-اللهم طهر زوجتي من الذنوب.. واغسلها بالماء والثلج والبرد.. ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.. اللهم اكفها شر فتنة القبر وشر عذاب القبر وارحمها واغفر لها.



-اللهم اجعل زوجتي الحبيبة.. في بطن القبر مطمئنة.. وعند قيام الأشهاد آمنة.. وفي أعلى درجات جناتك سابقة.. اللهم آمين.



-اللهم اجعل زوجتي من المغفورين لهم وأنزل عليها رحماتك وعفوك ومغفرتك.. اللهم وسع قبرها وأكرم نزلها، وبرّد قبرها.. واجعل الجنة لها دارًا ومستقرًا.. وصل اللهم على محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.



-اللهم ارحم زوجتي وحبيبة عمري.. اللهم اغفر لها وعافها واعف عنها.. اللهم الطف بها وأفض عليها من واسع مغفرتك ورحمتك وكرمك.