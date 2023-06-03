برلماني: لا يوجد اختلاف على قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.. فيديو

أكد النائب عمرو درويش، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا يوجد اختلاف على قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.



وأضاف النائب عمرو درويش، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "مناقشة أنواع الحيوانات المسموح والمحظور امتلاكها في اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات".

أشار النائب عمرو درويش، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،: "سننظر في أي شكاوي تتعلق بتطبيق قانون حيازة الحيوانات الخطرة"، موضحا: "كان هناك أكثر من جلسة داخل مجلس النواب من أجل خروج القانون بالشكل الذي يحافظ على حياة المصريين لأننا رأينا أحداث مؤسفة خلال الفترة الماضية".

أوضح النائب عمرو درويش، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،: "هذا القانون ليس موضوعا بشيء من أنواع الترف"، معقبا: "إحنا شوفنا مشاهد مؤسفة وحوداث غربية".

