يرفض رحيل نجم الفريق وتعاقد مع صفقة جديدة.. أوسوريو يعيد تشكيل صفوف الزمالك| تفاصيل

دخل أحد المهاجمين، ضمن حسابات نادي الزمالك؛ للحصول على توقيعه، وتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نادي الزمالك

صفوف نادي الزمالك بالموسم الجديد

يسعى نادي الزمالك لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، في ظل نيته التخلص من بعض اللاعبين وتحديدًا الأجانب، مع بداية الموسم الجديد.

ووضع الفارس الأبيض، عبد اللطيف جريندو لاعب وسط فريق المصري البورسعيدي، ضمن حساباته الفنية، تمهيدًا للحصول على توقيعه في الميركاتو الصيفي.

واتجه الزمالك للتعاقد مع اللاعب، خاصةً مع إعجاب الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني، بقدراته الفنية، بالإضافة إلى أنه سوف يكون صفقة مجانية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد جريندو مع المصري البورسعيدي، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل معه لاتفاق بشأن تجديد عقده.