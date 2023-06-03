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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيري: قرينة الرئيس الأمريكي أبدت انبهارها بالحضارة المصرية

صدى البلد

كشف مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، تفاصيل زيارة الأمريكية الأولى جيل بايدن للأهرامات قائلاً إن الزيارة كانت من المتوقع أن تكون في الثامنة صباحاً وأن تستغرق 45 دقيقة لكنها إستغرقت ما يزيد عن ساعة، بدأت بأبو الهول والتقطت صوراً تذكارية ثم توجهت إلى الهرم وانبهرت، به وسألت عن أبو الهول. 


وتابع وزيري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة  ON الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: “جيل بايدن توجهت للبانورما وكان  يصادف الزيارة عيد ميلادها والتقطت صورا تذكارية”.

متابعة جيدة


وأضاف وزيري: يبدو أنها متابعة جيدة للاهرامات والحضارة المصرية، وسألت عن المتحف المصري الجديد وشرحت لها كافة التفاصيل بالاخص  قطع توت عنخ أمون المتميزة، وقالت 10 أيام ليست كافية أنها تزور كل الأماكن الأثرية".

ووجهت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشكر للسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، تشكرها خلالها بعد الترحيب الحار بها في مصر.

وكتبت جيل بايدن، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: «شكرًا لكم على الترحيب الحار في مصر أم الدنيا».

أهرامات الإعلامية لميس الحديدي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار التواصل الاجتماعي الحضارة المصرية القديمة السيدة الأمريكية الأولى المتحف المصري المتحف المصري الجديد

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