ارتياح في الأهلي قبل مواجهة الوداد.. بركات يكشف

تحدث محمد بركات، عن مواجهة الأهلي ضد الوداد المغربي المقرر لها غدا، الأحد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.



وقال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك ارتياح في الأهلي خلال الفترة الأخيرة وتفاؤل في ظل نجاحات الفترة الأخيرة مع مارسيل كولر مدرب الفريق، سواء على مستوى النتائج أو البطولات أو الأرقام"



وأضاف: "مباراة الغد ستكون صعبة على الفريقين، والأهلي يملك لاعبين من أفضل اللاعبين في أفريقيا ونفس الأمر للوداد"

واختتم: "تواجد الوداد في النهائي خلال السنوات الأخيرة يعكس قوة الفريق المغربي"

