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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو عميرة: السيسي رفض استهداف أطباق بث سيارات التليفزيون المسروقة في رابعة

شكري أبو عميرة
شكري أبو عميرة

قال المخرج شكري أبو عميرة، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، إبان حكم جماعة الإخوان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع، إبان ثورة 30 يونيو، رفض مقترح استهداف أطباق البث الخاصة بسيارات التليفزيون المصري المسروقة في ميدان رابعة العدوية من قبل جماعة الإخوان.


وأضاف شكري أبو عميرة خلاله لقاءه في برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة إكسترا نيوز، أن الإخوان كانوا يبثون بطرق غير رسمية من خلال سيارات البث الخاصة بالتليفزيون بعد سيطرتهم عليها، وأن الرئيس السيسي رفض استهداف أطباق البث لتلك السيارات وتعطيلها حتى لا يصاب أحد من الموجودين بالميدان.

وتابع شكري أبو عميرة: سيارة بث التلفزيون ذهبت إلى "رابعة" لنقل صلاة الجمعة فقط لكنها لم تعود مرة أخرى، وأنه بعد بيان 3 يوليو أصدرت قرار بعودة جميع سيارات البث من "النهضة" و"رابعة".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يومياً على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

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