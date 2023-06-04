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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

أصيب قبل قليل 9 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" أعلى كوبري قرية صفط الحرية التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

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انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة 

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلي كوبري قرية صفط الحرية، وعلي الفور انتقلت القوات الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

تحديد أسماء مصابي الحادث 

بالفحص تبين إصابة كل من، "محمد مرسي عبد المنعم، 22 عاما، مقيم بالشرقية، مصاب بنزيف بالبطن، محمد إيهاب عبد الكريم" 28 عاما، مقيم بالمحلة الكبرى بمحافظه الغربية، مصاب بجرح بالرأس، حامد شريف الخطيب" 19 عاما، مقيم بمحافظة قنا، مصاب بكدمات، عبد الرحمن أحمد طراز،  19 عاما، مقيم بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مصاب بكدمات، هنداوي بكر هنداوي، 53 عاما، مقيم بأبو المطامير، مصاب بكسر بالساق اليمنى.

كما أصيب أيضا  "فاروق ابراهيم متولي، 76 عاما، مقيم بدمنهور، مصاب بخلع بالكتف الأيسر، عزيزه مصطفى محمد، 25 عاما، مقيم بميت غمر، مصاب بكسر بالعنقية، أحمد محمد الشحيمي، 24 عاما، مقيم بالغربية، مصاب بكدمات، عبد الرحمن محمد إبراهيم، 24 عاما، مقيم بالغربية، مصاب بكدمات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاى البارود العام لتلقى الإسعافات والعلاجات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

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