سيد فوكس.. رواية شائقة للأطفال للروائي البريطاني رولد دال

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، رواية (سيد "فوكس" الرائع)، تأليف: رولد دال، ترجمة: ربا زين الدين، رسوم: قحطان الطلاع.

رواية شائقة للأطفال للروائي البريطاني الشهير "رولد دال" نُشرت عام 1970 في المملكة المتحدة، كما نُشرت في الولايات المتحدة الأمريكية. تتمحور الرواية حول شخصية ثعلب ذكي وبارع يدعى "السيد فوكس" يسكن منزلاً تحت الأرض إلى جوار شجرة كبيرة مع زوجته وأطفاله، قرب ثلاث مزارع يمتلكها ثلاثة مزارعين أشرار. يخوض مغامرات عدة، ويتفوق على جيرانه المزارعين، ويحصل على الطعام منهم تحت أسماعهم وأبصارهم. حُولت الرواية إلى فيلم من إخراج "ويس أندرسون" عام 2009، كما حولت إلى مسرحية حملت العنوان نفسه، عُرضت أول مرة في مسرح بلغراد في كوفنتري عام 2001.

رواية (سيد "فوكس" الرائع)، تأليف: رولد دال، ترجمة: ربا زين الدين، رسوم: قحطان الطلاع، صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.