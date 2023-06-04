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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة: لا يجوز ارتداء الجزمة أثناء مناسك الحج لهذا السبب.. فيديو

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن اجراءات الحج والذهاب إلى المناسك.

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن الحاج عليه أن يغتسل قبل الذهاب إلى الحج وهذا الاغتسال سنة، ويستحب وضع العطور على الجسم، ولكن كل فعل يفعله الحاج سنة عن النبي يأخذ عليه ثواب.

وتابع: ثم يصلي الحاج ركعتين سنة لله تعالى، ليتهيأ إلى الإحرام، منوها أن لباس الإحرام للرجل مكون من قطعتين، الإزار وهو في الأسفل، والرداء يكون في الجزء العلوي للجسم، ولا يرتدي غيرهما، فلا يجوز للحاج أن يرتدي اللباس المخيط المحيط، أي الذي يخاط ويحيط بجسده.

وأشار إلى أنه يجوز للحاج ارتداء الحزام أو الشنطة التي يحمل فيها أمتعته وأوراقه وأمواله، وكذلك يجوز ارتداء الخاتم بالرغم من أنه يحيط بالإصبع، إلا أنه ليس مخيطا، وكذلك يجوز ارتداء الساعة.

وذكر علي جمعة، أنه لا يجوز للحاج ارتداء الجزمة خلال مناسك الحج، لأن الجزمة محيطة بالقدم ومخيطة، ولا يجوز ارتداء القبعة على الرأس.

 

علي جمعة الأزهر الحج المناسك الاغتسال العطور الحزام الجزمة

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