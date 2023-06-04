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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تشدد على توفير الحماية الكافية لقوات حفظ السلام بجنوب لبنان

صدى البلد

   شدد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة "فرحان حق" على ضرورة توفير الحماية الكافية لقوات حفظ السلام "يونيفيل" في جنوب لبنان، مؤكداً أن الأمين العام "أنطونيو جوتيريش" أحيط علماً بإصدار قاضي تحقيق عسكري لبناني لائحة اتهام في قضية مقتل جندي حفظ السلام. 


وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، طالب "حق" بضرورة ضمان المساءلة عن الهجوم على قافلة لليونيفيل جنوب لبنان في 14 ديسمبر 2022، الذي أودى بحياة جندي أيرلندي وأدى إلى إصابة ثلاثة آخرين من قوات حفظ السلام.


وأكد المسؤول الأممي أن سلامة وأمن جميع موظفي الأمم المتحدة أمر أساسي ويجب احترامه، محذراً من أن الهجمات ضد قوات حفظ السلام تعتبر جرائم خطيرة، ومطلوب من السلطات الوطنية ذات الصلة إجراء تحقيقات وإجراءات قضائية شاملة وتفي بمتطلبات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة بموجب القانون الدولي لضمان محاسبة جميع الجناة المتورطين في مثل هذه الهجمات

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