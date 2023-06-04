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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو فريق Energy: حاولنا الربط بالمشروعات القومية المهمة لـ الدولة

فريق موقع Energy
فريق موقع " Energy"

قال الطالب محمود مقاوي ، عضو منفذ في فريق موقع " Energy"  ، إن كلية الإعلام جامعة الأزهر دائما تختار أفكار مشروعات التخرج خارج الصدوق، وتكون مواكبة للعصر، موضحا أن مشروعهم يربط مع مشروعات الدولة في مجال  الطاقة  .

 

وتابع الطالب محمود مقاوي، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر "، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن الدولة المصرية تسعى لتطوير قطاع الطاقة، والعمل عليه بشكل مستمر من أجل تطويره ، موضحا أن مشروعه ينفذه 10 طلاب، وكل طالب من زملائه له دور معين في المشروع.

 

وأضاف " مقاوي " ، أن كل طالب منهم مكلف في المشروع بدور معين مثل التصوير، والمونتاج، وعمل اللقاءات مع المسؤولين، متابعا: " كلنا تيم واحد وبنحاول نطلع المشروع بطريقة ممتازة".

 

وأشار ، " مقاوي " ، إلى أن الموقع عبارة عن تحقيقات صحفية ، وأنفوجراف ، وحوارات مع مسؤولين في مجال الطاقة . 

موقع Energy الطالب محمود مقاوي عضو منفذ في فريق موقع Energy توك شو الطاقة

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