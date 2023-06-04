عضو فريق Energy: حاولنا الربط بالمشروعات القومية المهمة لـ الدولة

قال الطالب محمود مقاوي ، عضو منفذ في فريق موقع " Energy" ، إن كلية الإعلام جامعة الأزهر دائما تختار أفكار مشروعات التخرج خارج الصدوق، وتكون مواكبة للعصر، موضحا أن مشروعهم يربط مع مشروعات الدولة في مجال الطاقة .

وتابع الطالب محمود مقاوي، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر "، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن الدولة المصرية تسعى لتطوير قطاع الطاقة، والعمل عليه بشكل مستمر من أجل تطويره ، موضحا أن مشروعه ينفذه 10 طلاب، وكل طالب من زملائه له دور معين في المشروع.

وأضاف " مقاوي " ، أن كل طالب منهم مكلف في المشروع بدور معين مثل التصوير، والمونتاج، وعمل اللقاءات مع المسؤولين، متابعا: " كلنا تيم واحد وبنحاول نطلع المشروع بطريقة ممتازة".

وأشار ، " مقاوي " ، إلى أن الموقع عبارة عن تحقيقات صحفية ، وأنفوجراف ، وحوارات مع مسؤولين في مجال الطاقة .