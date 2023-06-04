شوبير يفجّر مفاجأة بشأن إيقاف القيد في بيراميدز بسبب رمضان صبحي

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة منع فريق بيراميدز من القيد وذلك بسبب عدم دفع القسط الأخير من مستحقات شراء عقد رمضان صبحي من صفوف فريق هيدرسفيلد الإنجليزي.

وقال “شوبير” في تصريحات إذاعية: "إدارة بيراميدز تتحرك نحو تجهيز القسط الآخير ودفعه إلى الفريق الإنجليزي ولا يوجد أزمة تخص القيد".

وأضاف: "فريق بيراميدز في طريقه نحو الحصول على المركز الثاني في بطولة الدوري على حساب الزمالك وفيوتشر".

وتابع: "النادي الأهلي عليه المزيد من الحذر في المواجهات القادمة، خاصة أن بيراميدز يتقدم بشكل قوي وحصل على 21 نقطة متتالية".