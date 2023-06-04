بها رمز مخفي شديد الخطورة.. جوجل تزيل 32 إضافة ضارة لمتصفح كروم

قامت شركة جوجل Google الأمريكية، بإزالة 32 امتدادا ضارا من سوق متصفح كروم Chrome الإلكتروني، بلغ إجمالى عدد التنزيلات مجتمعة 75 مليون مرة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، اكتشف الباحث في مجال الأمن السيبراني فلاديمير بالانت، أن هذه الامتدادات تحتوي على كود خبيث تم إخفاءه بذكاء لإبقاء المستخدمين غير مدركين لمخاطرهم المحتملة.

جوجل تزيل 32 إضافة ضارة لمتصفح كروم

وتتمتع هذه الإضافات بالقدرة على تغيير نتائج البحث ودفع الرسائل غير المرغوب فيها أو الإعلانات المزعجة، بينما تدعى أن لها وظائف شرعية لخداع المستخدمين المطمئنين.

وأوضح "بلانت" أن الإضافة الخاصة بصندوق أدوات PDF الذي تم تنزيله 2 مليون مرة ووجد أنه يحتوي على رمز مخفي في واجهة برمجة تطبيقات ملحق شرعي.

وسمح هذا الرمز للامتداد بحقن رمز JavaScript عشوائي في أي موقع ويب قام المستخدم بزيارته، تتضمن إمكانية إساءة الاستخدام أيضا إدراج الإعلانات في صفحات الويب وسرقة المعلومات الحساسة.

واكتشف "بلانت" نفس الشفرة المشبوهة في 18 امتدادا آخر لمتصفح جوجل كروم بإجمالي 55 مليون عملية تنزيل، ما في ذلك Autoskip لـ Youtube والتي لديها 9 ملايين مستخدم نشط، و Soundboost والتي لديها 6.9 مليون مستخدم نشط.

Autoskip لـ Youtube

وعلى الرغم من جهود "بلانت" لإبلاغ جوجل عن الامتدادات المشبوهة، إلا أنها ظلت متاحة في سوق Chrome الإلكتروني، وأبلغتها شركة أفاست Avast لاحقا عن الامتدادات بعد التأكد من طبيعتها الخبيثة، وتوسيع القائمة إلى 32 ملحقا تم تثبيتها 75 مليون مرة.

وأوضحت شركة الأمن السيبراني أن الامتدادات كانت عبارة عن برامج إعلانية تخطف نتائج البحث لعرض الروابط الدعائية والنتائج المدفوعة، وفي بعض الأحيان تقدم روابط ضارة.