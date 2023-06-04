اليوم.. انطلاق حملة “ حقك تنظمي" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا اليوم انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في مدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الاسرة بالوزارة.



وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات الوزارة بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة

مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقرى المحافظة، عن طريق والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة والمراكز الطبية و المستشفيات

وأضافت الدكتورة وفاء بدوى مدير إدارة تنظيم الاسرة أنه سيتم توقيع الكشف الطبى وتقديم خدمات تنظيم الاسرة بالعيادات المتنقلة واخصائيين فى الوحدات الثابتة والمستشفيات وتوفير وسائل تنظيم الاسرة الحديثة بالمجان وخدمات التثقيف الصحي .

وأوضحت أن الحملة ستكون على مستوى جميع ادارات المنيا الصحية على مرحلتين حيث تبدأ المرحلة الأولى من اليوم الأحد 4 يونيو حتى الخميس 8 يونيو في مراكز مغاغة ومطاي و العدوة وديرمواس و المنيا وتبدأ المرحلة الثانية من 11 يونيو حتى 15 يونيه 2023 فى مراكز بني مزار وسمالوط و أبو قرقاص وملوي.