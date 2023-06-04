محافظ المنيا يعتمد ترقية 17 ألف معلم دفعة 2016 / 2017

اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قرارا بترقية المعلمين والمعلمات بمديرية التربية والتعليم دفعة 2016 ـ 2017 إلى الدرجات الأعلى على الكادر.

ويمنح المرقون شهادات الصلاحية لأعضاء هيئة التعليم من شاغلى وظائف التعليم وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الإجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات وممن استوفوا باقى متطلبات الترقية وفقاً لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وعددهم 16 ألف 913 معلما ًومعلمة ومنحهم بدل الإعتماد المقرر قانوناً وعلاوة الترقية، وذلك إعتباراً من أول الشهر التالى لصدور هذا القرار .





يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على الإرتقاء بالعملية التعليمية وتحسين ظروف المعلمين ودعمهم اجتماعياً ومهنياً , ضمن خطة الدولة للنهوض بالتعليم .

