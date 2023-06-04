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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بقنا

مشرحة مستشفى
مشرحة مستشفى

لقى 4 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، بطلقات نارية، فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية أبودياب شرق،  التابعة لمركز دشنا، شمال قنا.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية أبودياب شرق التابعة لمركز دشنا ، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية.

 

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مصرع شاب وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا



دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، لنقل الجثث إلى مشرحة مستشفى فاو بحرى المؤقت بدشنا.

 

تبين أن المشاجرة أسفرت عن مصرع: فاضل.أ.م، 38 عامًا، علي.ف.أ، 45 عامًا، وحسني.هـ .ح، 30 عامًا، ومصطفى.م.غ، 18 عامًا.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

قنا دشنا مشاجرة مشاجرة بالأسلحة النارية قرية أبودياب شرق عائلتين قطعة ارض زراعية

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