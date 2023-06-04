بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بقنا

لقى 4 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، بطلقات نارية، فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية أبودياب شرق، التابعة لمركز دشنا، شمال قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية أبودياب شرق التابعة لمركز دشنا ، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية.





دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، لنقل الجثث إلى مشرحة مستشفى فاو بحرى المؤقت بدشنا.

تبين أن المشاجرة أسفرت عن مصرع: فاضل.أ.م، 38 عامًا، علي.ف.أ، 45 عامًا، وحسني.هـ .ح، 30 عامًا، ومصطفى.م.غ، 18 عامًا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.