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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استعلم من هنا .. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بـ قنا

تستعد مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، لإعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى لـ الشهادة الإعدادية، خلال الساعات القليلة القادمة، عقب اعتمادها من محافظ قنا.

 

ويترقب طلاب المرحلة الإعدادية وأولياء أمورهم، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى، لمعرفة مصيرهم من خلال مجموعهم الذى يؤهلهم للمرحلة التعليمية القادمة، فيما تستعد الإدارات التعليمية لإعلان النتيجة وتوزيعها على المدارس.

 

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مازالت أعمال التصحيح ورصد الدرجات للمرحلة الإعدادية مستمرة حتى الآن، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال ساعات، تمهيداً لإعلان أسماء الأوائل على مستوى المحافظة، والإعلان بعدها عن النتيجة الكاملة لكل الطلاب.

تعليم  قنا  يكشف إجمالى عدد الطلاب المتقدمين بالمرحلة الإعدادية 

و قال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادى العام 54882 طالباً وطالبة، جرى توزيعهم على 301 لجنة على مستوى المحافظة، فيما بلغ طلاب الصف الثالث الإعدادى المهنى 610 طلاب وطالبات موزعين على 6 لجان.

 

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسى الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022 / 2023، بدأت يوم السبت 20 مايو، وانتهت الخميس 25 مايو المنقضى.

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