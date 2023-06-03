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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نفسي أكون إعلامية.. الأولى بالشهادة الإعدادية بكفر الشيخ تكشف عن أمنيتها| شاهد

سلمى هشام الأولى
سلمى هشام الأولى بالشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

عمت السعادة والفرحة منزل الطالبة سلمى هشام، بمدرسة اللغات التجريبية بالحامول بمحافظة كفر الشيخ، وانطلقت الزغاريد، ابتهاجاً وفرحاً بحصولها على المركز الأول على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية بمجموع 279.5 درجة، وسط تلقي التهاني من أسرتها وأصدقائها وإدارة مدرستها ومسئولي التربية والتعليم بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 بالاسم ورقم الجلوس

محافظ كفر الشيخ يعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية

قالت سلمى هشام، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»، الحمد لله رب العالمين الذي أكرمني بهذا التفوق وحصولي على المركز الأول على مستوى المحافظة، والحقيقة لم يكن ذلك مفاجأة بل كنت متوقعة أن أكون من أوائل الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ هذا العام.. لأنني بفضل الله اجتهدت كثيراً ولم أقصر في مذاكرتي حتى كلل الله تعبي وجهدي بهذا التفوق».

تنظيم الوقت وتشجيع الأسرة 

وأضافت: “كنت أنظم وقت مذاكرتي جيداً وأقوم بمذاكرة ومراجعة أكثر من مادة في اليوم الواحد، وأحصل على قسط من الراحة بين كل مادة ومادة أثناء المذاكرة وأهم حاجة تكون المذاكرة بحب”، موضحة أن سر تفوقها يرجع إلى تشجيع أسرتها لها وأسرة مدرستها من المعلمين ومدير المدرسة الذين كانوا يشجعونها ويقدمون الدعم لها من أجل التفوق.

وقالت الطالبة الأولى على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ: بصراحة في مدرستنا، المعلمون كانوا يتعاملون معي كابنتهم وليس طالبة في المدرسة .. تعامل راقٍ ومحترم ومشجع على التفوق والنبوغ العلمي، مضيفة حلمي أن ألتحق بالثانوية العامة وأتفوق وألتحق بكلية الإعلام وأكون إعلامية شهيرة ومن هوايتي المفضلة تعلم اللغات الأجنبية وحالياً أتعلم اللغة الكورية.

والد سلمي هشام : ابنتي نالت ما تمنت

ومن جانبه، عبر هشام عبد الوهاب، موظف بمحكمة الحامول، والد الطالبة سلمى، عن سعادته الغامرة بتفوق ابنته سلمى وحصولها على المركز الأول على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية، مشيراً إلى أنها كانت طوال العام تجتهد وتذاكر أولاً بأول حتى نالت ما تمنت وأكرمها الله بهذه النتيجة المشرفة ونتمنى لها مزيد من التفوق خلال المرحلة الثانوية حتى تلتحق بكلية مرموقة تحقق فيها نفسها.

سلمى هشام الأولى بالشهادة الإعدادية بكفر الشيخ
سلمى هشام الأولى بالشهادة الإعدادية بكفر الشيخ
سلمى هشام الأولى بالشهادة الإعدادية بكفر الشيخ
سلمى هشام الأولى بالشهادة الإعدادية بكفر الشيخ
سلمى هشام الأولى بالشهادة الإعدادية بكفر الشيخ
سلمى هشام الأولى بالشهادة الإعدادية بكفر الشيخ
سلمى هشام الأولى بالشهادة الإعدادية بكفر الشيخ
سلمى هشام الأولى بالشهادة الإعدادية بكفر الشيخ
سلمى هشام الأولى بالشهادة الإعدادية بكفر الشيخ
سلمى هشام الأولى بالشهادة الإعدادية بكفر الشيخ
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