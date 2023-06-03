بسبب حرارة الطقس | إجراء في جامعة جنوب الوادي بلجان الامتحانات

قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن الامتحانات تجرى اليوم في 15 كلية ومعهدا، وجرى التوجيه بتوفير سبل الراحة للطلاب من تهوية ومبردات مياه نظراً لارتفاع درجة الحرارة.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، حسن سير الامتحانات، بمختلف كليات الجامعة، وفقاً للقواعد المنظمة للامتحانات.



و أجرى الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية بلجان امتحانات الفصل الدراسي الثانى، للاطمئنان على مستوى الامتحانات، والتأكد من تذليل كافة العقبات التى تواجه الطلاب خلال أعمال الامتحانات.

و تفقد شحات، أعمال الامتحانات بكلية التجارة، حيث يؤدى اليوم الامتحانات بكلية التجارة طلاب الفرقة الأولى وعددهم 2729 طالب وطالبة وطلاب الفرقة الثالثة وعددهم 2916 طالب وطالبة.

وأشار نائب رئيس جامعة جنوب الوادى ، إلى أن أعمال الامتحانات تتواصل بكليات الصيدلة والعلاج الطبيعى والآداب والتمريض والطب البيطرى والحاسبات والمعلومات والاثار وطب الفم والاسنان والإعلام والعلوم والهندسة والزراعة والتربية النوعية والمعهد الفنى للتمريض.