جامعة جنوب الوادى تتقدم 200 مركز دولي ضمن تصنيف التايمز البريطانى

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن ظهور الجامعة فى تصنيف التايمز الإنجليزي، بعد صدور وثيقة 2023 الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تقدمت الجامعة 200 مركزا عن العام السابق وأصبحت في الفئة 800-1000 عالميا بدلا عن +1000 العام الماضى.

وأوضح غرباوى، أن النتائج أشارت إلى ظهور الجامعة في ٤ أهداف تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وهي الهدف السابع"طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" والهدف الثانى" القضاء التام على الجوع" والهدف الثالث عشر " العمل المناخى" والهدف السابع عشر " عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، وظهرت الجامعة محلياً في المجموعة السادسة من حيث التصنيف، حيث تساوت بعض الجامعات المحلية في نفس المراكز الاجمالية للتصنيف، حيث شملت فئة التصنيف"101-200 ، 1 جامعة محليا" و شملت فئة التصنيف"201-300 ،1 جامعة محليا"و فئة 301-400 ، 2 جامعة محلية و الفئة 401-600 ، 6 جامعات محلية و الفئة 601-800، 8 جامعات محلية والفئة 801-1000، 8 جامعات محليه من ضمنها جامعة جنوب الوادى، 11 جامعة محلية في تصنيف +1000 بمجمل 37 جامعة محلية ظهرت ضمن التصنيف.



وأضاف الدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بأنه تقدم للتصنيف 1625 جامعة دولية مقارنة بالعام السابق والذي شاركت به 1406 جامعة وأن لجنة التصنيف بالجامعة توسعت في المشاركة بأهداف التنمية المستدامة، حيث شاركت في 10 اهداف من إجمالي 17 هدف للأمم المتحده للتنمية المستدامة ضمن خطة طموحه لقطاع الدراسات العليا لظهور الجامعة في أكثر من هدف دولي وصلا لتحقيق أفضل الممارسات بمعايير كل هدف.

و تابع عكاوى، أن التصنيف الدولي للجامعة يعد نتاج تضافر جميع قطاعات الجامعة لتوفير البيانات والعمل ضمن خطه الجامعة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة طبقا للمعايير الدولية والمحلية.

وأضاف أن الجامعة تقوم على خطة استراتيجية منبثقة من رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى التعليمي والبحثي والمجتمعي من أجل تحقيق رسالتها والغاية التي أنشأت من اجلها، بالإضافة إلى ظهور الجامعة دولياً من خلال المشاركة في التصنيفات الدولية وتعزيز النشر العلمي في قواعد البيانات العالمي.

و قال الدكتور حموده محمد دردير، رئيس لجنة التصنيف الدولي بالجامعة والمسؤل الفنى، إن الجامعة حققت مراكز متقدمة في بعض الأهداف وظهرت تصنيف الجامعة في العشر اهداف التي شاركت بها كالاتى" الهدف الأول، القضاء على الفقر 601-800 "و "الهدف الثانى، القضاء التام على الجوع 201-300 "و "الهدف الثالث، الصحة الجيدة والرفاه 601-800" و" الهدف الرابع ، جوده التعليم 801-1000"و "الهدف الخامس، المساواة بين الجنسين 801-1000 "و "الهدف السادس، المياه النظيفة والنظافة الصحية 401-600 " و "الهدف السابع، طاقة نظيفة وبأسعار معقولة 55" و "الهدف الثالث عشر، العمل المناخي 301-400 "و "الهدف الرابع عشر، الحياه تحت الماء 201-300 " و" الهدف السابع عشر، عقد الشراكات لتحقيق الأهداف 601-800 "، و أن اللجنة تطمح في التوسع في المشاركة في جميع الأهداف وصولا لمعدلات أعلى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة طبقا لرؤية مصر 2030.

و قدم رئيس الجامعة، الشكر لجميع منتسبي جامعة جنوب الوادي ولفريق عمل التصنيف الدولي بالجامعة تحت قيادة الدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والذي يشمل الدكتور حموده محمد دردير، المسؤول الفني وممثل الجامعة للتصنيف الدولي والأعضاء الفنين والذي يشمل كلا من الدكتور أحمد إسماعيل، والمهندس حسام حرز الله، والمهندس أحمد حسن، وأعضاء اللجنة لجمع وتنقيح البيانات وتشمل كلا من: بدوى محمد، و محمد سيد، و محمد عبد النعيم.

