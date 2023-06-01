مراكز متقدمة لطلاب جامعة جنوب الوادي فى مهرجان إبداع 11

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، حصول الجامعة على مجموعة جوائز و مراكز متميزة ضمن منافسات مهرجان ابداع 11 لطلاب الجامعات وتم تكريم الفائزين بالحفل الذي أقيم بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب و الرياضة.



و أشار رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى اهتمام جامعة جنوب الوادي بالأنشطة الطلابية لدورها في تنمية مهارات الطالب وتطوير خبراته و معارفه و حرص إدارة الجامعة على مشاركة الفرق الطلابية في مختلف المنافسات الرياضية، والثقافية، والاجتماعية، والفنية.

و أضاف الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن الجامعة حصلت على المركز الأول في منافسات المراسل التلفزيوني المتخصص و فاز بالجائزة الطالب عوض أحمد أبوالمجد، كما حصل الطالب محمد محمود ابراهيم على المركز الأول فى مجال الفنون التشكيلية "تصوير ضوئي غير متخصص".

و حصد الطالب محمد عبد الرحمن على عبد الراضي، جائزة الطالب المتميز في مجال الدوري الثقافي المعلوماتي، وحصلت الطالبة سارة محمد عبد الدايم عبد الرحيم، على المركز الثالث في مجال القصة القصيرة، وفاز الطالب عبد الرحمن محمود إبراهيم مصطفى على المركز الثاني في مجال الأفلام القصيرة 'غير متخصص".

فيما حصل فريق الفنون الشعبية بالجامعة على المركز الثالث فى جائزة لجنة التحكيم لمجال الفنون الشعبية المتخصصة لأفضل عرض جماعى.



