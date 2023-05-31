ورشة عمل عن مناظير مفصل الفك بطب أسنان قنا

نظمت كلية طب الفم والأسنان بـ جامعة جنوب الوادى، ورشة عمل عن مناظير مفصل الفك، لصقل مهارات وخبرات أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وذلك تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد طلعت تميرك، عميد كلية طب الفم والأسنان بـ قنا.

شهد الورشة الدكتور الطيب عبد الرازق، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أعضاء هيئة التدريس بالكلية.



حاضر في الورشة كل من الدكتور أحمد بركات، أستاذ جراحة الفم والوجه والفكين بكلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة، والدكتورة ريم حسام الدين، أستاذ جراحة الفم والوجه والفكين بكلية طب الفم والاسنان بجامعة القاهرة، والأستاذ الزائر بجامعة ميشيجين بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الدكتور أحمد طلعت تميرك، عميد الكلية، إن الورشة تهدف إلى تحقيق استفادة أعضاء هيئة التدريس من خبرات أساتذة طب جراحة الفم والوجه والفكين والعمل على أن تظل الكلية مواكبة للجديد في المجالات العلمية والعملية.

وأضاف تميرك، أن الورشة تضمنت إلقاء بعض المحاضرات النظرية على أعضاء هيئة التدريس بالكلية من ضيوف الجامعة ومناقشة الحالات المترددة من المرضى على العيادات الخارجية بالكلية وتم في النهاية إجراء بعض العمليات الجراحية على هذه الحالات.