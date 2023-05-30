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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة جنوب الوادي تتعاون مع شركة السكر لربط البحث العلمي بالصناعة

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، بجلسته الأخيرة، المنعقدة بمقر الجامعة بقنا ، برئاسة الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، على بروتوكول التعاون بين الجامعة وجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر لتحقيق أهداف متعددة تغطى كافة مجالات أهداف التنمية المستدامة، والتبادل الأكاديمى بين الجانبين.

 

و وافق المجلس، على مذكرة التفاهم بين الجامعة وشركة السكر للصناعات التكاملية لتنفيذ دورها فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة وربط البحث العلمى بالصناعة، و على مذكرة التفاهم بين كلية طب الفم والأسنان بالجامعة  ونادي روتاري هليوبوليس– الشروق فى المجال العلاجى والتعليمى.
 

 

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كما وافق مجلس جامعة جنوب الوادى أيضاً ، على اعتماد لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة الخاصة بكلية الصيدلة بالجامعة واعتماد لائحة ضوابط العمل للفصل الدراسى الصيفى بكلية العلوم واعتماد اللائحة المقترحة لدبلوم المساحة ونظم المعلومات الجغرافية المهني للدراسات العليا "نظام العام الواحد".

 

ووافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على تأهيل البرامج المميزة بالجامعة للحصول على الإعتماد البرامجى، و على تعيين كل من: الدكتور أيمن عبدالله شندى يوسف، في وظيفة استاذ بكلية الآداب، و منح اللقب العلمي للدكتورة سهي محمد عبد اللطيف سليمان، لوظيفة أستاذ بكلية الطب البيطرى، ومنح اللقب العلمى للدكتور على ربيع كامل حمدان، في وظيفة أستاذ بكلية الطب.

 

كما وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على تعيين الدكتورة سلوي سعيد أحمد على، في وظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم، و الدكتور أحمد بخيت محمد أحمد، في وظيفة أستاذ مساعد بكلية التجارة، و تعيين الدكتور حسين أبو المجد سيد، في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الآداب، وتعيين الدكتور  هاني فوزي عبد الغني خلاف، فى وظيفة أستاذ مساعد بكلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال، و منح اللقب العلمى للدكتور محمد همام هادي سقلى، في وظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية بقنا ، و منح اللقب العلمي للدكتور السيد محمد السيد مقدام، في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب البيطرى، و منح اللقب العلمي للدكتور نهاد حسن عبدالرحمن جاد المولى، لوظيفة استاذ مساعد بكلية  الطب.

 

و وافق المجلس على التعيين في درجة مدرس لكل من: الدكتورة  جهاد محمد صلاح الدين إبراهيم  بكلية العلوم، والدكتورة لبني أحمد كمال الشعراوي والدكتورة سارة عبد الفتاح محمد هاشم، بكلية الآداب، وكل من الدكتورة رواء علم الدين أحمد إسماعيل عوض و الدكتورة رحاب جمال مهدى حسن والدكتورة رشا سيف الدين محمود طلب والدكتور أسامة محمود السيد محمد، بكلية الطب.


 

جامعة جنوب الوادي بروتوكول التعاون شركة السكر البحث العلمي كلية الاداب كلية الطب قنا

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