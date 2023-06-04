قرار عاجل من بيراميدز بشأن مصطفى فتحي

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، مصير اللاعب مصطفى فتحي مع بيراميدز.

وكتب: “بيراميدز يقرر تفعيل بند الشراء في عقد مصطفى فتحي من التعاون السعودي”.

وحقق فريق بيراميدز فوزا على نظيره فريق فيوتشر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف بيراميدز الوحيد مصطفي فتحي فى شباك فيوتشر.

وبذلك الفوز احتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة، وتحمد رصيد فيوتشر عند 54 نقطة فى المركز الثالث.

بدأ اللقاء بضغط من نادي بيراميدز بعد تمريرة من ابراهيم عادل تصل داخل منطقة الجزاء لفريق فيوتشر ويشتتها مدافعو الأخير الي منتصف الملعب.

وقاد عمر كمال وكريم نيدفيد الجبهة اليمني لفريق فيوتشر لتهديد دفاعات فريق بيراميدز.