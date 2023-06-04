عيونها تساعدها على التخفي.. نوع جديد من الزواحف يثير الجدل| عرف القصة؟

اكتشف باحثون في أستراليا نوعا جديدا من الزواحف للسحالي ويسمى تلك النوع أبو بريص Strophurus spinula، وهو الحيوان السام أبرص والذي يمتاز بعيون قد تمتزج مع باقي أعضاء جسمه، مما ساعده على التخفي طوال عقود ساعدتها عيونها على التخفي لعقود.

ووفقا لموقع "لايف ساينس"، يبلغ طول هذا الحيوان نحو 6.1 سم، وتعيش هذه الزواحف في الغابات عبر جنوب غرب أستراليا، وعلى الرغم من أن العلماء ليسوا متأكدين بالضبط من حجم وتعداد هذا النوع المكتشف حديثا.

ويعد أبو بريص ذو شوكة الذيل الأصغر وهو مستوطن في أستراليا، ويُعرف باسم أبو بريص ذو الذيل الشوكي لأن لديه أشواكا صغيرة على ذيوله وأحيانا فوق أعينه.

أشار العلماء في ورقة بحثية إلى أن فحص أبو بريص ذي شوكة الذيل الأصغر أظهر أن بعض الأنواع المكتشفة حديثا يمكن تمييزها جسديا عن جنس Strophurus ومثل جميع أنواع أبو بريص الأخرى ذات الذيل الشوكي، يفرز تلك النوع مادة كيميائية غير ضارة وذات رائحة كريهة وذلك من الغدد القريبة من ذيله وذلك لردع بعض الطيور المفترسة والمحتمل هبوطها من بعض الشجيرات العلوية، والتي تهاجمه عادة.

ويبدو أن تلك النوع من السحالي تنمو في الطقس شديد الجفاف.