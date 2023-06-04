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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 14 شخصًا جراء انهيار أرضي جنوب الصين

انهيار أرضي بالصين
انهيار أرضي بالصين

لقى 14 شخصًا حتفهم جراء انهيار أرضي وقع صباح اليوم الأحد، في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

 

وكشفت وسائل الإعلام الحكومية الصينية اليوم أن انهيارًا أرضيًا في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين أسفر عن مقتل 14 شخصًا وفقدان 5 آخرين. 

 

ووقع الانهيار الأرضى فى حوالى السادسة صباحًا فى منطقة جبلية بالقرب من مدينة ليشان فى جنوب المقاطعة.

 

وتم إرسال أكثر من 180 من عمال الإنقاذ إلى الموقع، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية ، حسبما ذكرت شبكة “سي سي تي في” الصينية.

 

وأشارت بيانات تتبع الطقس إلى أن مدينة ليشان تعرضت لأمطار غزيرة على مدار اليومين اللذين سبقا الحادث، حسب وكالة “رويترز” للأنباء.

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