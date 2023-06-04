عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية يتفقد المخزون السلعي بمعرض أهلا رمضان

خلال الجولة
خلال الجولة

تفقد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، المخزون السلعي بمعرض أهلا رمضان بحديقة الشيخ زايد.

رئيس هيئة الرعاية الصحية يطمئن على الخدمة المقدمة للمواطنين بمجمع الإسماعيلية الطبي

وحرص عثمان، خلال جولته علي الاطمئنان علي سير العمل بالمعرض واتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية ضد التقلبات المناخية بخيمة المعرض، واستمع خلال الجولة لآراء المواطنين والعارضين.

رافق رئيس الغرفة التجارية خلال جولته ايهاب زهدي امين الصندوق بالغرفة التجارية.

واطمأن المهندس أحمد عثمان، على جودة المنتجات المعروضة وأسعارها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين.

وأكد رئيس الغرفة، أن المعرض يأتي في إطار المساهمة المجتمعية للغرفة للتخفيف عن كاهل المواطنين، مؤكدا دراسة اي شكاوي وبحثها مع مديرية التموين باِعتبارها جهة رقابية على الأسعار.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية ، أنه يجري متابعة المعرض بصفة مستمرة من قبل غرفة العمليات واللجنة المشكلة للرقابة على الأسعار وجودة السلع وتوافرها، للتأكد من جودة المعروضات، و أسعارها تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

وأشار عثمان ، إلى أن المعرض يضم جميع السلع الغذائية والاستراتيجية والاستهلاكية واللحوم والدواجن، بالإضافة إلي  التوابل بأسعار مخفضة أقل من مثيلتها بالأسواق، بالإضافة إلي منتجات متنوعة من مشغولات يدوية و فخار و ادوات منزلية وغيرها.

ويقام المعرض تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبالتعاون مع وزير التجارة والصناعة، وزير التموين والتجارة الداخلية.

IMG-20230604-WA0051
IMG-20230604-WA0051
IMG-20230604-WA0052
IMG-20230604-WA0052
IMG-20230604-WA0049
IMG-20230604-WA0049
IMG-20230604-WA0050
IMG-20230604-WA0050
IMG-20230604-WA0048
IMG-20230604-WA0048
الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية الغرفة التجارية بالإسماعيلية المهندس احمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية رئيس الغرفة التجارية معرض اهلا رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

التاريخ لا ينسى.. أول تعليق من مجدي عبدالغني على افتتاح فرع الأهلي

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي إفريقيا

الأهلي يرفض مطالب الوداد المغربي |أزمة كبيرة

أحمد حسن: قرار عاجل من بيراميدز بشأن مصطفى فتحي

موضوعات متعلقة

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات فيها خير الدنيا والآخرة وردد أفضل أدعية النبي

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات تحقق المستحيل وردد أفضل 310 أدعية مستجابة

أذكار بعد الصلاة .. 1500 حسنة في ميزان المسلم بعد كل فريضة

مسلسلات رمضان 2023 الحلقة 14.. التخلص من الجناح العسكري للإرهابيين في الكتيبة 101.. وقتل خالد الصاوي في سره الباتع

صناعة الشيوخ تطالب الحكومة بالتوسع في المشروعات الغذائية.. تفاصيل

عيد ميلاد نقابة القلم والكلمة الـ82 | تفاصيل أول اجتماع لـ عمومية الصحفيين

سنعيش للأبد بفضل الروبوتات النانوية.. قصة تنبؤ مهندس سابق بـ جوجل

الجيلاني يقدم إبداعات حرفية بمعرض رمضانيات بثقافة بورسعيد

ترشيحاتنا

قرار عاجل من لاعبي الأهلي المستبعدين من مباراة الوداد بنهائي أفريقيا

التأمين الصحي الشامل يحظي باهتمام القيادة السياسية| المنظومة تصل 4 محافظات.. والحوار الوطني: تخدم ملايين المصريين

تعديل أسعار بيجو 2008 بالسوق المصري

مدبولي يستعرض مع رئيس اقتصادية قناة السويس مستجدات المشروعات الاستراتيجية والاستثمارية

بعد وداع ريال مدريد.. اتحاد جدة يحسم موقفه من صفقة كريم بنزيما

انضموا لخلية إرهابية.. السعودية تنفذ حكم القتل في ثلاثة جناة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوي من الأدوية .. مشروب خارق لعلاج جرثومة المعدة

حظر الإنجيل في مدارس أمريكية بزعم احتوائه على العنف

بالجبنة القريش.. طريقة عمل آيس كريم دايت

عيونها تساعدها على التخفي.. نوع جديد من الزواحف يثير الجدل| عرف القصة؟

فيديو

ارتكبت أخطاء.. حورية فرغلي: أكلت لحم خنزير واستغفرت ربنا

شبورة ورياح وأمطار.. إيه اللي بيحصل في الجو النهاردة

خلي بالك لو رايح الاستاد.. 8 محظورات على جماهير الأهلي في نهائي أفريقيا

هزة جديدة تضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ