أسامة ربيع: قناة السويس عادت الحركة بها لطبيعتها.. و60 سفينة تعبر اليوم|فيديو

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس عادت الحركة بها لطبيعتها منذ الساعة الـ 10:30 صباح اليوم، مضيفاً أن المراكب العاطلة تم تحريكها حتى الكيلو 17 حتى إتمام تصليحها.

وأضاف أسامة ربيع خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك جاهزية عالية للقاطرات وعمال والإنقاذ ، متابعاً: "نحن نتعامل باحترافية في هذه المواقف، وفي أسرع وقت، لأن الوقت يكون حازما".

أسامة ربيع: أرسلت 3 قاطرات من بورسعيد متجهة للناقلة



واستكمل رئيس هيئة قناة السويس: "نجحنا في التعامل السريع مع عطل مفاجئ لإحدى ناقلات البترول، وهناك 60 سفينة ..سوف نشهد عبورها جميعاً اليوم في الاتجاهين".

وتابع أسامة ربيع ، أنه أرسلت 3 قاطرات من بورسعيد متجهة للناقلة، وتمّ سحبها للكيلو 17 لإتمام عمليات الإصلاح، لافتًا إلى أن قناة السويس تشهد اليوم مرور 60 سفينة في الاتجاهين بحمولة صافية 3.5 مليون طن، وبالتالي نحرص على عدم تأخير حركة الملاحة لفترة طويلة، ويتم تعويض ذلك من خلال زيادة السرعة بشكل بسيط أثناء حركة الإبحار حتى لا يحدث عطل بحركة المراكب.

وأشار أسامة ربيع إلى أنّه يكون هناك تعويض وحسابات مع الشركة والتوكيل مقابل الخدمة والمساعدات التي تم تقديمها للمركب، متابعا أنه لا يمر يوم أو اثنين إلا ويكون هناك حادثة او أعطال بالمراكب.