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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انضموا لخلية إرهابية.. السعودية تنفذ حكم القتل في ثلاثة جناة

صدى البلد

أصدرت وزارة الداخلية السعودية ، اليوم الأحد، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بثلاثة جناة في المنطقة الشرقية.

وجاء نص البيان :"قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ)، أقدم كل من  حسين بن علي بن محمد المحيشي و فاضل بن زكي بن حسين أنصيف، و زكريا بن حسن بن محمد المحيشي، سعوديين الجنسية، على انضمامهم إلى خلية إرهابية، وحيازتهم الأسلحة والتدرب عليها، والاعتداء المسلح على المراكز الأمنية ورجال الأمن".

وتابع البيان :"وذلك بقصد قتلهم وتسترهم على عدد من الإرهابيين، وإدانة  فاضل باغتصاب شخص تحت تهديد السلاح وتصويره، وإدانة زكريا بفعل الفاحشة بعدد من الفتيات".

وأكد البيان : "وبإحالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، والحكم بقتلهم تعزيراً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجناة المذكورين".

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وأضاف البيان : "وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً ، يوم الأحد بتاريخ 15 / 11 / 1444هـ الموافق 04 / 06 / 2023م، بالمنطقة الشرقية".

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية ، عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، أو يهتك أعراضهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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