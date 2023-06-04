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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو أنت فى السعودية.. أبشر توضح 6 خطوات لتسجيل رخصة القيادة

منصة ابشر
منصة ابشر

أعلنت منصة أبشر الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية ، عبر تغريدة لها على حسابها على “تويتر” بالتفصيل طريقة تسجيل رخصة القيادة من خلال المنصة .

منصة ابشر 

أوضحت “أبشر” خطوات تسجيل رخصة القيادة عبر المنصة ، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية التى ذكرتها من خلال تغريدة لها على حسابها على “تويتر” .

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1 - تسجيل الدخول لهويتك الرقمية بمنصة أبشر عبر هذا الرابط ( http://absher.sa )

2- ثم اختيار “خدمات”.

3- ثم الدخول على “خدمات المرور”.

4- ثم القيام بالضغط على “إصدار رخصة قيادة”.

5- حجز موعد جديد.

6- في النهاية قم بالضغط على حفظ وإرسال.

منصة ابشر 

اما عن مميزات الرخصة الرقمية ، فذكرت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية ، عن العديد من المميزات الخاصة بها ، من بينها : 

1- تسهيل عملية تحقق الجهات المختصة من صلاحية رخصة القيادة ورخصة السير في حال عدم حمل الأصل.

2- تتضمن الرخصة الرقمية رمز الاستجابة السريعة المتغير ( QR Code ).

3- إمكانية تنزيل نسخة من الرخصة الرقمية على الهواتف الذكية، وذلك للاستفادة منها دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

والجدير بالذكر ان منصة أبشر هي منصة حكومية سعودية تسمح للمستخدمين بالوصول إلى خدمات حكومية مختلفة عبر الإنترنت بطريقة سهلة ومريحة، مثل تجديد إقامة العمل، إصدار التأشيرات، تحديث بيانات الهوية، وغيرها الكثير. 

كما توفر منصة أبشر معلومات حول خدمات الحكومة والإجراءات الرسمية المختلفة.

منصة أبشر الإلكترونية بمنصة أبشر أبشر الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية الهواتف الذكية

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