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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يوجه بضرورة التنسيق بين مستشفيات الصحة والجامعة

اجتماع مجلس الصحة
اجتماع مجلس الصحة بـ قنا

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بضرورة التنسيق الكامل بين المستشفيات الجامعية ومديرية الصحة والسكان فيما يتعلق بتوفير الخدمات الطبية للمواطنين من خلال التعاون التام بين جميع المستشفيات و توحيد الجهود وتبادل الرؤى والعمل بروح الفريق الواحد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ قنا بمكتبه صباح اليوم لمتابعة الوضع الطبي بالمحافظة وتعزيز التنسيق والتعاون بين مديرية الصحة والمستشفيات الجامعية.

 

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حضر فعاليات الاجتماع، الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، والدكتور أشرف الأحمر، وكيل مديرية الصحة و الدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب بـ جامعة جنوب الوادي،  ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بقنا ، والدكتور حجاجى منصور، مدير عام المستشفيات الجامعية.

وقال الداودى، إن محافظة قنا تمتلك قاعدة بيانات كاملة بالوضع الراهن في قطاع الصحة بالمحافظة، من حيث عدد الأطباء، وأطقم التمريض، وعدد الأسرّة والحضانات وأسرّة العناية المركزة للتسهيل على المواطن وإتاحة المكان المناسب لتقديم الخدمة الطبية.

و أشاد محافظ قنا ، بأداء القطاع الطبي في المحافظة وظهر ذلك جلياً خلال فترة جائحة كورونا مما جعل المحافظة فى المراكز المتقدمة في قطاع اللقاحات وأمصال كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية.
 

اجتماع مجلس الصحة بقنا

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قنا المستشفيات الجامعية مديرية الصحة المستشفيات اطقم التمريض الخدمة الطبية جائحة كورونا جامعة جنوب الوادي

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