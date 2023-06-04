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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هددها بنشر فيديوهات فاضحة وطلب فدية| من هي الجميلة راندا عبد السلام؟

راندا عبد السلام
راندا عبد السلام

تعرضت الفنانة الشابة راندا عبد السلام إلى واقعة ابتزاز إلكتروني جديدة، من قبل شخص هددها بنشر صور وفيديوهات فاضحه لها، وطلب فدية لعدم نشر تلك الفيديوهات، مما جعلها تحرر محضرا ضد هذا الشخص.

رانيا عبد السلام 

أعمال راندا عبدالسلام

يشار إلى أن أحدث أعمال رندا عبدالسلام، هو المشاركة في بطولة مسلسل ديفيليه الذي بدأ تصويره عام 2022، الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الجريمة والغموض، ويشارك في بطولته بجانب النجمة وفاء عامر كل من إيهاب فهمي، محمد عز، مصطفى درويش، عابد عناني، إيناس عزالدين، رندا عبدالسلام، جيهان خليل، أشرف طلبة، أحمد كشك، هدير الديب، رضوى عطا، حلا زلط، عمر محمد فوزي، ندى عصام، وآخرين، قصة أحمد عيسى، وتأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا، إخراج معتز حسام.

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حبس المتهم في واقعة تهديد راندا عبد السلام

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بإحالة المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبد السلام وتهدديها بنشر صور خادشة لشرفها ومقاطع إباحية مزيفة إلى محكمة الجنايات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليها، راندا حسن إبراهيم السيد عبدالسلام كتابة بنسبة أمور خادشة لشرفها؛ وهي زعم نشر صور ومقاطع إباحية لها، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو إعطائه 50 ألف جنيه.

كما نشر المتهم عن طريق الشبكة المعلوماتية عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أخبارًا عن وجود صور ومقاطع إباحية تنتهك خصوصية "راندا" المجني عليها سالفة الذكر دون رضاها، سواء كانت تلك المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة وأنشأ وأدار حسابًا خاصًا على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابقين والمعاقب عليها قانوناً.

كما تعمد إزعاج و مضايقة المجني عليها المجني عليها سالفة الذكر، و كان ذلك بإساءة استعمال جهاز اتصالات وهو الهاتف من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

رانيا عبد السلام 

أول تعليق من راندا بعد حبس المتهم

خرجت الفنانة الشابة راندا عبد السلام عن صمتها لتعلق على القضية التي قامت برفعها على شخص يقوم بإبتزازها وتهديدها بنشر صور وفيديوهات إباحية لها عبر المنصات الرقمية المختلفة.

وكتبت عبر حسابها الشخصي بـ “فيس بوك” عبارة: كش ملك.. تنبيه منها بأنها لن تسكت مرة أخري عن محاولات إبتزازها وأنها ستتقدم بالإجراءات القانونية لأخذ حقها.

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