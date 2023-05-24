ورشة تدريبية لـ أبناء الصحفيين حـول مهارات فن الرسم

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب عن تنظيم الدورة التدريبية لتعلم مهارات فن الرسم.

وأوضحت النقابة ان الدورة تشمل المحاور التالية: تعليم كافة مهارات وأسس فن الرسم، وتعليم مهارات رسم الظل والنور.

إضافة إلى مهارات عمل الماكيتات «فن العمارة»، ومهارات فن الجداريات عن طريق الفسيفساء، وأيضا

تعليم مهارات معالجات الجرافيك والخداع البصرى تعليم إستخدام ألوان الخشب والفلومستر والألوان المائية والزيتية.



مهارات الرسم والتلوين على السيراميك والزجاج والفخار

وتشمل أيضا مهارات الرسم والتلوين على السيراميك والزجاج والفخار، وتعليم مهارات الطباعة على الورق والملابس.

كما ان الدورة بنظام الساعات المعتمدة: 16 ساعة تدريبية خلال 8 محاضرات على مدار شهر، والرسوم المستحقة للدورة: 100 جنيه للمستوى الواحد بأسبقية الحجز.

ويقوم بالتدريب صفوت أحمد طاهر « الصحفى بمؤسسة دار الهلال »، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز التدريب بنقابة الصحفيين.

سن الاشتراك من 7 : 14 عاما، وجميع الدورات قاصرة على أعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم.. والتسجيل بأسبقية السداد.