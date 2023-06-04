لا تختبئوا.. زعيم الشيشان يعلن بدء موسم صيد مجموعات الاستطلاع الأوكرانية

أعلن زعيم الشيشان رمضان قديروف، أن العمل جار لكشف وتحييد مجموعات الاستطلاع والتخريب الأوكرانية الناشطة في منطقة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة بقواته.

وقال قديروف على قناته بتطبيق “تيليجرام”: "في المنطقة التي تسيطر عليها وحدة رستم أجويف، نشطت مجموعات الاستطلاع الأوكرانية، وهذا يعني أن قواتنا باشرت بموسم اصطيادهم، وبالمناسبة تم تحقيق بالفعل نتائج ممتازة في هذا المجال".

وأضاف أنه عند تنفيذ الفعاليات الأمنية الخاصة في المناطق المأهولة بالسكان والمنازل الخاصة والأراضي المجاورة، يعثر المقاتلون الشيشان على مخابئ فيها أشياء مثيرة للاهتمام.

ولفت قديروف إلى أن مجموعات الاستطلاع الأوكرانية تنفذ بشكل دوري، هجمات تقتل خلالها المدنيين.

وأشار "قبل أيام فقط، قام قطاع الطرق الأوكرانيون بقتل عائلة بأكملها، لماذا تقتلون الأبرياء المسالمين؟ قاتلوا محاربينا، لا تجعلوهم يبحثون عنكم، لا تختبئوا".