الوداد يرصد مكافآت كبرى حال التتويج بأبطال أفريقيا على حساب الأهلي

رصدت إدارة الوداد المغربي مكافآت مالية كبرى للفريق حال التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي .

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والوداد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ، وستتم إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت المشفرة وقناة أون تايم سبورت "البث الأرضي" .

ومن المتوقع أن يدخل الوداد المغربي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب العملود، أرسين زولا، أمين فرحان، يحيي عطية الله.

خط وسط الوداد : يحيي جبران، رضى الجعدي، جلال الداودي، محمد أوناجم.

خط هجوم الوداد : بولي سامبو، زهير المترجي.