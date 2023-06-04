الكرملين يحذر من تصعيد التوتر بسبب الصواريخ الغربية لأوكرانيا

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، أن تسليم صواريخ بعيدة المدى إلى كييف سيؤدي إلى تصعيد التوتر.

ووفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية، قال بيسكوف في مقابلة على قناة "روسيا 1": "في الواقع، يتزايد باستمرار مستوى الخصائص التكتيكية والتقنية لتلك الأسلحة التي يتم استخدامها، والآن نشهد بالفعل مناقشة أولية حول الإمداد، على سبيل المثال، من فرنسا وألمانيا لصواريخ بمدى 500 كيلومتر وأكثر".

وأضاف: "هذا سلاح مختلف تمامًا، وسيؤدي إلى منعطف آخر في دوامة التوتر"، مؤكدًا أن الغرب يتحدث عن حقوق الإنسان والقيم الأوروبية فقط عندما يكون ذلك مناسبًا لهم.

وأكد بيسكوف أن روسيا بحاجة إلى إنهاء مهمتها حتى النهاية، فلا بديل لديها، مستطردًا "نحتاج إلى معرفة أعمالنا، والقيام بعملنا وإنهاء مهمتنا حتى النهاية. ليس لدينا بديل آخر".