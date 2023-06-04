أحدث موبايلات Oppo بإمكانيات جبارة.. بسعر يبدأ من 6000 جنيه

كشفت شركة Oppo الصينية الرائدة عن هاتف Oppo K11x في الأسبوع السابق، وأصبح الهاتف متاحا الآن للشراء في السوق الصينية.

كما كشفت شركة أوبو Oppo عن سلسلة هواتفها الذكية Reno 10 ، وتتكون السلسلة من 3 أجهزة ، وهي Reno 10 و Reno 10 Pro و Reno 10 Pro Plus، وتشترك جميع الهواتف في نفس التصميم لكنها تختلف في جوانب أخرى حيث تتميز بمعالجات وكاميرات مختلفة.

هاتف أوبو Oppo K11x

يتوافر الهاتف الذكي بلونين وثلاثة إصدارات للذاكرة - 8 جيجابايت / 128 جيجابايت و 8 جيجابايت / 256 جيجابايت و 12 جيجابايت / 256 جيجابايت بسعر يبدأ من 210 دولارًا أمريكيًا (أي ما يعادل 6000 جنيه مصري ).

ويحتوي الهاتف الذكي على ما يصل إلى 256 جيجابايت من السعة التخزينية على متنه ويشتمل على شاشة قياس 6.72 بمعدل تحديث 120Hz وجودة عرض FHD + ، مع سطوع ذروة 680 شمعة.

و لا تذكر شركة Oppo ما إذا كانت الشاشة من نوع LCD أو AMOLED، لكن الاحتمالات هي LCD كما أن ماسح بصمة الإصبع مضمن في زر الباور.

ويتميز هاتف Oppo K11x ب 3 كاميرات ، كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

ويزود الهاتف ببطارية سعة 5000 مللي أمبير مع شحن سلكي 67 وات، تدعي شركة Oppo أن الهاتف يمكن شحنه من 1٪ إلى 80٪ في 33 دقيقة.

وتشتمل الميزات المتبقية في Oppo K11x على USB-C ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليمتر ومكبرات صوت مزدوجة واتصال 5G. يحتوي الهاتف الذكي أيضًا على فتحة بطاقة microSD لتوسيع التخزين.

هاتف Oppo Reno 10

يتميز هاتف Oppo Reno 10 بهيكل زجاجي منحني بإطار بلاستيكي. جزيرة الكاميرا بيضاوية الشكل وتبرز قليلاً لأن جسم الهاتف يبلغ سمكه 7.58 مليمتر فقط ويزن 180 جرامًا.

يأتي هاتف Oppo Reno 10 بشاشة نوع OLED منحنية بفتحة مركزية بقياس 6.7 بوصة بدقة 2412 × 1080 بكسل وجودة عرض FHD + و 394 بكسل لكل بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز. تدعم الشاشة ذات 10 بت ما يصل إلى 950 شمعة في ذروة مستوى سطوع ، وتعتيم 2160 هرتز PWM.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 778G SoC المقترن بذاكرة وصول عشوائي نوع LPDDR4x وذاكرة تخزين داخلية نوع UFS 2.2 ، مقترنا ب 12 جيجا بايت + 512 جيجا بايت يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 أسرع وتخزين UFS 3.1.

على واجهة السوفت وير ، يقوم بتشغيل واجهة المستخدم ColorOS 13.1 ونظام التشغيل Android 13.

ويقدم الهاتف Oppo Reno 10 كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة ونظام كاميرا ثلاثي في ​​الخلف. ويتميز بمستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا عريضة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 32 ميجابكسل 2x.

وتشمل الميزات الأخرى مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة ، ومستشعر الأشعة تحت الحمراء ، وبطاقتي SIM ، و 5 G ، و WiFi 6 ، و GNSS ، و NFC.

ويعمل هاتف Oppo Reno 10 ببطارية تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السلكي بقوة 80 وات.

ويبلغ سعر Oppo Reno 10

8 جيجابايت + 256 جيجابايت (حوالي 355 دولارًا أمريكيًا)

12 جيجابايت + 256 جيجابايت (400 دولار أمريكي تقريبًا)

12 جيجابايت + 512 جيجابايت (425 دولارًا أمريكيًا).



يمكن الاستفادة من الهاتف بخيارات الألوان إما الأزرق الملون أو الأسود البحري أو الذهبي اللامع. حان وقت الطلب المسبق وبدأ البيع اعتبارًا من 1 يونيو.

هاتف Oppo Reno10 Pro

يأتي هاتف Oppo Reno10 Pro مع شاشة نوع OLED بقياس 6.74 بوصة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ودقة 2772 × 1240 بكسل، يوجد ثقب واحد لكاميرا سيلفي 32 ميجا بكسل.

ويحتوي هاتف Reno10 Pro على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة f / 1.8 ودعم ميزة التثبيت البصري OIS، بجانب كاميرا telephoto بدقة 32 ميجابكسل وزوم 2x ، وكاميرا ultrawide بدقة 8 ميجابكسل.

وتبلغ سعة البطارية للهاتف 4600 مللي أمبير ، وشحن بقوة 100 وات. سيتم توفير المحول المطلوب في صندوق البيع بالتجزئة لجميع هواتف Reno10 الثلاثة.

يأتي Oppo Reno 10 Pro مزودًا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت وخيارين للتخزين - 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

يبدأ سعر هاتف Oppo Reno10 Pro من 410 دولارًا ومتوفر باللون الأزرق أو الأسود أو الذهبي وبدأ البيع اعتبارًا من 1 يونيو.

هاتف Oppo Reno10 Pro+

يعد هاتف Oppo Reno10 Pro + هو هاتف ذكي عالي من الفئة المتوسطة ​​يعمل مع معالج شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 8+ Gen 1 وذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت ، و MariSilicon X NPU.

يأتي هاتف Oppo Reno10 Pro + مع شاشة نوع OLED بقياس 6.74 بوصة ومعدل تحديث متكيف 120 هرتز، والدقة 2772 × 1240 بكسل.

يأتي هاتف Oppo Reno10 Pro + مع كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل إلى جانب كاميرا telephoto بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x و OIS ، والكاميرا الثالثة هي كاميرا بزاوية عريضة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، بجانب كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل مثبتة داخل الفتحة المثقوبة.

يأتي هاتف Oppo Reno10 Pro + ببطارية تبلغ سعتها 4700 مللي أمبير وشحن بقوة 100 وات عبر معيار SuperVOOC 2.0.

وتم طرح Oppo Reno 10 Pro + للبيع في 1 يونيو بثلاثة ألوان الأسود والذهبي والبنفيجي، و تبدأ الأسعار من 610 دولار أمريكي.