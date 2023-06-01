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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 6000 جنيه.. Oppo تفاجئ السوق بموبايل رخيص وكاميرا 108 ميجا بكسل

بـ 6000 جنيه ..Oppo
بـ 6000 جنيه ..Oppo تطرح موبايل رخيص وكاميرا 108

كشفت شركة Oppo الصينية الرائدة  عن هاتف Oppo K11x في الأسبوع السابق، والهاتف متاح الآن للشراء في السوق الصينية الآن.

 

سعر هاتف أوبو Oppo K11x

 

يتم تقديم الهاتف الذكي بلونين وثلاثة إصدارات للذاكرة - 8 جيجابايت / 128 جيجابايت و 8 جيجابايت / 256 جيجابايت و 12 جيجابايت / 256 جيجابايت بسعر يبدأ من 210 دولارًا أمريكيًا (أي ما يعادل 6000 جنيه مصري ).

 

مواصفات هاتف أوبو Oppo K11x

 

يحتوي الهاتف الذكي على ما يصل إلى 256 جيجابايت من السعة التخزينية على متنه ويشتمل على شاشة قياس 6.72 بمعدل تحديث  120Hz وجودة عرض FHD + ، مع سطوع ذروة 680 شمعة. و لا تذكر شركة Oppo ما إذا كانت شاشة نوع LCD أو AMOLED ، ولكن الاحتمالات هي LCD كما أن  ماسح بصمة الإصبع مضمن في زر الباور.

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يتميز هاتف Oppo K11x ب 3 كاميرات ،  كاميرا أساسية بدقة 108 ميجا بكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجا بكسل وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بكسل.

ويزود الهاتف Oppo K11x ببطارية سعة 5000 مللي أمبير مع شحن سلكي 67 وات، تدعي شركة Oppo أن الهاتف يمكن شحنه من 1٪ إلى 80٪ في 33 دقيقة.

تشتمل الميزات المتبقية في Oppo K11x على USB-C ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليمتر ومكبرات صوت مزدوجة واتصال 5G.  يحتوي الهاتف الذكي أيضًا على فتحة بطاقة microSD لتوسيع التخزين.

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