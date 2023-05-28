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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقوى مواصفات في هواتف Oppo Reno الجديدة.. والسعر حكاية

أقوى مواصفات في هواتف
أقوى مواصفات في هواتف Oppo Reno الجديدة..والسعر حكاية

كشفت شركة أوبو Oppo عن سلسلة هواتفها الذكية Reno 10 في الصين اليوم، حيث تتكون السلسلة من 3 أجهزة ، هي Reno 10 و Reno 10 Pro و Reno 10 Pro Plus، وتشترك جميع الهواتف في نفس التصميم لكنها تختلف في جوانب أخرى حيث  أنها تتميز بمعالجات وكاميرات مختلفة.

وبحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، على سبيل المثال ، يحتوي الطراز الرئيسي على معالج تم إطلاقه منذ عامين ، لكن الهاتفين الآخرين بهما معالجات أحدث بكثير،  وبالمثل ، تحصل على أفضل الكاميرات في Pro Plus ، بينما يشارك Pro كاميراته مع الإصدار العادي.

 

هاتف Oppo Reno 10

ويتميز هاتف Oppo Reno 10 بهيكل زجاجي منحني بإطار بلاستيكي، وجزيرة الكاميرا بيضاوية الشكل وتبرز قليلاً لأن جسم الهاتف يبلغ سمكه 7.58 مليمتر فقط ويزن 180 جرامًا.

ويأتي هاتف Oppo Reno 10 بشاشة نوع OLED منحنية بفتحة مركزية بقياس 6.7 بوصة بدقة 2412 × 1080 بكسل وجودة عرض FHD + و 394 بكسل لكل بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز.  تدعم الشاشة ذات 10 بت ما يصل إلى 950 شمعة في ذروة مستوى سطوع، وتعتيم 2160 هرتز PWM.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 778G SoC المقترن بذاكرة وصول عشوائي نوع LPDDR4x وذاكرة تخزين داخلية نوع UFS 2.2 ، مقترنا بـ12 جيجا بايت + 512 جيجا بايت يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 أسرع وتخزين UFS 3.1. 

وعلى واجهة السوفت وير ، يقوم بتشغيل واجهة المستخدم ColorOS 13.1 ونظام التشغيل Android 13.

ويقدم الهاتف Oppo Reno 10 كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة ونظام كاميرا ثلاثي في ​​الخلف.  يتميز بمستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا عريضة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 32 ميجابكسل 2x.

وتشمل الميزات الأخرى مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة ، ومستشعر الأشعة تحت الحمراء ، وبطاقتي SIM ، و 5 G ، و WiFi 6 ، و GNSS ، و NFC.  

ويعمل هاتف Oppo Reno 10 ببطارية تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السلكي بقوة 80 وات.

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سعر Oppo Reno 10 

8 جيجابايت + 256 جيجابايت (حوالي 355 دولارًا أمريكيًا)
12 جيجابايت + 256 جيجابايت (400 دولار أمريكي تقريبًا)
12 جيجابايت + 512 جيجابايت (425 دولارًا أمريكيًا).

ويمكن الاستفادة من خيارات الألوان حيث يتم طرح الهاتف باللون الأزرق الملون أو الأسود البحري أو الذهبي اللامع، وسيبدأ البيع اعتبارًا من 1 يونيو.

 

هاتف Oppo Reno10 Pro

يأتي هاتف Oppo Reno10 Pro مع شاشة نوع OLED بقياس 6.74 بوصة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ودقة 2772 × 1240 بكسل،  يوجد ثقب واحد لكاميرا سيلفي 32 ميجا بكسل.

يحتوي هاتف Reno10 Pro على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة f / 1.8 ودعم ميزة التثبيت البصري OIS، بجانب كاميرا telephoto بدقة 32 ميجابكسل وزوم 2x ، وكاميرا ultrawide بدقة 8 ميجابكسل.

تبلغ سعة البطارية للهاتف 4600 مللي أمبير ، وشحن بقوة 100 وات.  سيتم توفير المحول المطلوب في صندوق البيع بالتجزئة لجميع هواتف Reno10 الثلاثة. 

يأتي Oppo Reno 10 Pro مزودًا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت وخيارين للتخزين - 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.  

يبدأ سعر هاتف Oppo Reno10 Pro من 410 دولارًا ومتوفر باللون الأزرق أو الأسود أو الذهبي اعتبارًا من 1 يونيو.

 

هاتف Oppo Reno10 Pro+

يعد هاتف Oppo Reno10 Pro + هو هاتف ذكي عالي من الفئة المتوسطة ​​يعمل مع معالج شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 8+ Gen 1 وذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت ، و MariSilicon X NPU. 

يأتي هاتف Oppo Reno10 Pro + مع شاشة نوع OLED بقياس 6.74 بوصة ومعدل تحديث متكيف 120 هرتز، والدقة 2772 × 1240 بكسل.

يأتي هاتف Oppo Reno10 Pro + مع كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل إلى جانب كاميرا telephoto بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x و OIS ، والكاميرا الثالثة هي كاميرا بزاوية عريضة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، بجانب كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل مثبتة داخل الفتحة المثقوبة.

يأتي هاتف Oppo Reno10 Pro + ببطارية تبلغ سعتها 4700 مللي أمبير وشحن بقوة 100 وات عبر معيار SuperVOOC 2.0.

ومن المقرر طرح Oppo Reno 10 Pro + للبيع في 1 يونيو بثلاثة ألوان  الأسود والذهبي والبنفسجي، و تبدأ الأسعار من 610 دولار أمريكي.

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